Erdoğan: Başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması ertelenemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul/Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Açılış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Erdoğan, Afganistan’da yaşanan deprem hakkında ve gündemde sıcaklığını koruyan İsrail Filistin savaşıyla ilgili önemli mesajlar verdi.

“AFGAN KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ”

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları, “Sayın Metropolit, Süryani Ortodoks cemaati mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Afganistan'daki depremlerde vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tüm imkanlarımızla Afgan kardeşlerimizin yanındayız. Yardım malzemelerinin süratle deprem bölgesine ulaşması için gerekli talimatları verdik.”

“MAZLUMUN YANINDA OLMAK BİZİN GÖREVİMİZ”

“Dünyanın pek çok yerinde çatışmalar yaşanırken burada sergilediğimiz hoşgörü tablosunu anlamlı bulduğumu ifade etmek istiyorum. Türkiye farklı kültürleri barış içinde yaşatmış bir birikime sahiptir. İnancımız bize herkesi adaletli davranmayı emrediyor. Adı, inancı ne olursa olsun zalimin karşısında mazlumun yanında durmak bizim görevimizdir. Tüm gönül sultanlarımızın bize telkini de bu yöndedir.”

“İSLAMA TAHAMMÜL SINIRLARINI AŞAN SALDIRILAR”

“Son dönemde İslam düşmanlığı başta olmak üzere nefret suçları artmakta. Düşünce hürriyeti denilerek göz yumuluyor. Büyükelçiliklerimizin önündeki saldırılara müsaade ediliyor. Diğer inanç gruplarının da verdiği tepki yok sayılıyor. Tahammül sınırlarını aşan bu saldırıların yenilerinin eklenmesini kabul edemeyiz. BM başta olmak üzere üyesi olduğumuz platformlarda bu tehlikeye dikkat çekiyoruz. Musevisi ve Hristiyanı ile vatandaşlarımızın tepkilerini görmekten memnuniyet duyuyoruz.”

“KUDÜS’TE MESELE ÇÖZÜLMEDİKÇE BÖLGE BARIŞA HASRET KALACAK”

“Kudüs'ün mübarek bir yeri vardır. Osmanlı'nın bölgeden çekilmesi ile Müslüman ve Hristiyanların hakları adım adım ihlal edildi. Yüz yıllar boyunca barış yeri olan Kudüs gasbın ve yıkımın sembolü haline geldi. Bugün bölgemizdeki sorunların temelinde Filistin meselesi bulunuyor. Mesele çözülmedikçe bölge barışa hasret kalacaktır.”

“FİLİSTİN DEVLETİ ERTELENEMEZ İHTİYAÇ”

“İki devletli çözümün perspektifi son derece önemli. 67 sınırları temelinde başkenti Kudüs olan Filistin devleti ertelenemez ihtiyaçtır. Türkiye olarak bu konudaki tepkimizi her fırsatta dile getirdik. Biz hakkı, adaleti söylemekten çekinmedik. Gerilimi tırmandıracak her türlü adımdan imtina edilmesi gerektiğini vurguluyoruz.”

“KUNDAKTAKİ BEBELERİN ÖLÜMÜ VE ACI ÇEKİLMESİ YÜREKLERİ YAKIYOR”

“Ateşe körükle gitmenin hiç kimseye bir faydası olmaz. Bugün de adil bir barışın kaybedeni olmaz düsturu ile hareket ediyoruz. Filistin meselesinin uluslararası hukuka göre çözülerek bölgenin barışa kavuşmasıdır. Kundaktaki bebelerin ölümü ve acı çekilmesi yürekleri yakıyor. Türkiye gerilimin düşmesi için elinden geleni yapmaya hazırdır. Diplomatik çalışmaları devam ettirmekte kararlıyız.”