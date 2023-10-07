Hamas'tan savaş açıklaması: Genişleyecek, tırmanacak ve derinleşecek

Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri, genişleyecek, tırmanacak ve derinleşecek bir savaş başlattıklarını açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Hamas'tan savaş açıklaması: Genişleyecek, tırmanacak ve derinleşecek

Genişleyecek, tırmanacak ve derinleşecek bir savaş başlattıklarını söyleyen Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih El Aruri, "Sivilleri öldürerek veya onlara zarar vererek hedef almayız" ifadelerini kullandı.

El Aruri, bugün İsrail'e karşı başlatılan "Aksa Tufanı" operasyonuna ilişkin yaptığı açıklamada "Genişleyecek, tırmanacak, derinleşecek bir savaş başlatıyoruz. Amacımız, halkımızın özgürlüğü ve kutsallarıdır. Özgür ve bağımsız bir vatanda özgür ve güvende olma hakkına sahibiz" dedi.

"ÖZGÜR YAŞAMA HAKKINA SAHİBİZ"

Özgürlüğe kavuşuncaya kadar mücadelelerini sürdüreceklerini vurgulayan Aruri, "Biz özgür yaşama hakkına sahip, işgalden kurtulan, kutsallarının onurunu koruyan bir halkız" diye ekledi.

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Operasyon sonrasında birçok Filistinli direnişçinin şehit olduğunu aktaran Aruri, ancak Siyonist saflarda da çok sayıda kişinin öldüğünü, birçok işgalcinin de esir alındığını kaydetti.

Aruri, "Aralarında kıdemli subayların da bulunduğu çok sayıda israilli tutuklumuz var. Elimizdeki esirleri, işgal zindanlarındaki tüm tutsaklarımızı serbest bırakacaktır" ifadelerini kullandı.

"EN KÖTÜ OLASILIKLARA HAZIRLIKLIYIZ"

İşgal ordusunun Gazze ve Batı Şeria'ya saldırı başlatma hazırlandığında olduğunu bildiklerini ifade eden Aruri, "İşgal, Gazze ve Batı Şeria'daki direnişimize, halkımıza, kutsallarımıza yönelik saldırısını sürdürüyor. Eğer düşman, savaşı tırmandırmak istiyorsa, onlara karşı duracak imkanlara sahibiz ve gerilimi en ileri noktaya kadar tırmandırmaya hazırız. Düşmanın karadan girişi de dahil olmak üzere en kötü olasılıklara hazırlıklıyız" şeklinde konuştu.

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"ÜST DÜZEY İSRAİLLİ SUBAYLARI YAKALADIK"

Aruri, sözlerine şöyle devam etti:

"Üst düzey İsrailli subayları yakaladık. Bu mücadeleyi sürdürmekten başka çaremiz yok. Gelişmelere ilişkin uluslararası ve bölgesel taraflardan bizimle yoğun iletişimler var, mücadele daha başlangıç ​​aşamasında ve artık savaşın sesini bastıracak daha yüksek bir ses yok.

Yerleşim yerlerinin ve kampların kontrol edilmesi de dahil olmak üzere planlarımız istediğimiz gibi ilerliyor. Sivilleri öldürerek veya onlara zarar vererek hedef almayız. Bazı taraflar ortalığı sakinleştirmek için bizimle temasa geçiyor ve biz de 'bize saldıran işgalle konuşun' diyoruz."

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