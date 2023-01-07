Erdoğan'dan Helal Akreditasyon Kurumu'na 3 atama. Helal Akreditasyon Kurumu ne iş yapar

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Yönetim Kuruluna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 atama yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, HAK'ta açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Ercan Hacıfazlıoğlu, Hakkı Karabörklü ve Oğuzhan Efe atandı.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 178'inci maddesi gereğince Ercan Hacıfazlıoğlu, Hakkı Karabörklü ve Oğuzhan Efe atanmıştır"

HELAL AKREDİTASYON KURUMU NE YAPAR?

Helal Akreditasyon Kurumu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2018 yılında kuruldu. Kurumun kuruluşunu Anadoğlu Ajansı şöyle duyurmuştu:

"Kararnameyle, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal veya uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve düzenledikleri belgelerin kabulünü temin etmek üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli, kısa adı HAK olan Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu.

Ticaret Bakanlığı ile ilgili Kurum, Türkiye'de helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisine sahip. HAK, ülkede ve yurt dışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunarak, helal akreditasyonla ilgili kıstas ve tedbirleri belirleyerek uyguluyor."