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Erdoğan'dan Helal Akreditasyon Kurumu'na 3 atama. Helal Akreditasyon Kurumu ne iş yapar

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Ercan Hacıfazlıoğlu, Hakkı Karabörklü ve Oğuzhan Efe'yi Helal Akreditasyon Kurumu Yönetim Kurulu üyeliğine atadı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 14:56
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Erdoğan'dan Helal Akreditasyon Kurumu'na 3 atama

Erdoğan'dan Helal Akreditasyon Kurumu'na 3 atama. Helal Akreditasyon Kurumu ne iş yapar
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Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) Yönetim Kuruluna Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 3 atama yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, HAK'ta açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Ercan Hacıfazlıoğlu, Hakkı Karabörklü ve Oğuzhan Efe atandı.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Helal Akreditasyon Kurumunda açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri ile 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 178'inci maddesi gereğince Ercan Hacıfazlıoğlu, Hakkı Karabörklü ve Oğuzhan Efe atanmıştır"

HELAL AKREDİTASYON KURUMU NE YAPAR?

Helal Akreditasyon Kurumu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2018 yılında kuruldu. Kurumun kuruluşunu Anadoğlu Ajansı şöyle duyurmuştu:

"Kararnameyle, helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarını akredite etmek, bu kuruluşların ulusal veya uluslararası standartlara göre faaliyette bulunmalarını ve düzenledikleri belgelerin kabulünü temin etmek üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz, idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli, kısa adı HAK olan Helal Akreditasyon Kurumu kuruldu.

Ticaret Bakanlığı ile ilgili Kurum, Türkiye'de helal akreditasyon hizmeti sunma yetkisine sahip. HAK, ülkede ve yurt dışında yerleşik helal uygunluk değerlendirme kuruluşlarına helal akreditasyon hizmeti sunarak, helal akreditasyonla ilgili kıstas ve tedbirleri belirleyerek uyguluyor."

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Maçkalı
7.01.2023 15:51
Helal işler mūdūrū kardeşlerimize yeni iş hayatlarında başarılar dilerim. Birde kaç maaş birden alacak değerli haramın kalite kontrolu yapacak bu mūmin kardeşlerimiz.😂😂😂  
 
HARAM TATLI GELİYOR .HELAL MAAŞLA NEDEN FAKİRLİKLEŞTİ İNSANLAR .
7.01.2023 15:50
BAZILARINA HARAM YARIYOR  
 
Maçkalı
7.01.2023 15:47
Dini yönūnden tartışamam domuz dışkı yiyor, tavukta yiyor, domuz kıskanmıyormuş dişisini kūmeste 10 tavuğa 1 horoz dūşūyor ama kumalar hiç kavga etmiyorlar. Yaman bir çelişki herkes midesine sorsun.😂  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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