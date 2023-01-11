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Gece yarısı görevden alınanlar ve görevden alınma korkusu yaşayacak yeni atananların tam listesi

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla Erdoğan çok sayıda kurum ve kuruluşa kritik atamalarda bulundu. Bazı isimleri de görevden aldı. TMSF'ye atama gerçekleştirilirken MEB'deki görevden almalar da dikkat çekti. Üniversitelere rektör ataması yapıldı. İşte o atamalar...

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 08:31
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Görevden alınanlar ve görevden alınma korkusu yaşayacak yeni atananlar

Gece yarısı görevden alınanlar ve görevden alınma korkusu yaşayacak yeni atananların tam listesi
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Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararlarla bazı atama görevden almalar yapıldı.

TMSF ATAMASI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Kurulu İkinci Başkanlığı'na Fatih Sultan Mehmet Yıldırım atandı.

ADLİ TIP KURUMU ATAMASI

Adli Tıp Kurumu Sekizinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliği'ne İstanbul Üniversitesi-Cerrah Paşa Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yalçın Büyük getirildi.

EPDK ATAMASI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK) üyeliğine Mehmet Uğur Dilipak atanırken Gençlik ve Spor Bakanığı'nda açıkta bulunan Strateji Geliştirme Başkanlığı'na Başmüfettiş Erdinç Karagöz getirildi.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ATAMASI

Gelir İdaresi Başkanlığı'nda açıkta bulunan Gelir İdaresi Başkan Yardımcılıklarına; Gelir İdaresi Daire Başkanı Abdullah Karaboyacı, Gelir İdaresi Daire Başkanı Faruk Gözübüyük ve Mustafa Kılınç getirildi.

AFAD'DAKİ ATAMALAR

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na çok sayıda atama yapıldı.

Göç İdaresi Başkanlığı'nda açıkta bulunan Başkan Yardımcılığı'na Mehmet Hamdi Özçelik getirildi.

MEB'DE DİKKAT ÇEKEN GÖREVDEN ALMA

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Ömer İnan görevden alındı. MEB'de açıkta bulunan Talim ve Terbiye Kurulu Üyeliği'ne Fatih Kıratlı atandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü IV. Bölge Müdürü Birol Çınar da görevden alındı.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nde açıkta bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Nebi Çelik atandı.

TİCARET BAKANLIĞI'NA YENİ GENEL MÜDÜR

Ticaret Bakanlığı'nda açık bulunan Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü'ne Atila Berber getirildi.

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Sokrates
11.01.2023 08:45
Her akp 'li bir gün görevden alınmayı tadacaktır. Yerlerine daha fazla HARAM yiyenler getirilecektir. Ahzab 37. 50. 51. Muhammed 15. Nebe 33. 34. ayetler okunmadan, gerçekler anlaşılmaz..  
 
Yüksek ihtimalle
11.01.2023 08:40
Keşke benide bi yere atasa reisimiz  
 
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