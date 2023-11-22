Erdoğan’dan ‘İBB adayı kim olacak?’ sorusuna yanıt: En uygun olanı göreceksiniz

AKP’nin İstanbul adayına ilişkin sorulan soruya yanıt veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “En uygun olanı göreceksiniz” dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan’dan ‘İBB adayı kim olacak?’ sorusuna yanıt: En uygun olanı göreceksiniz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genel Merkezi'nin yanında devam eden ek bina inşaatında incelemelerde bulundu. Erdoğan, buradaki incelemelerinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AKP’de belediye başkanlığı aday adaylığı başvurularının son günü olduğu anımsatılarak, “İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerin adaylarını yakında duyar mıyız?” sorusuna Erdoğan, “Telaşlanmayın vakti saati gelince duyarsınız” yanıtını verdi.

Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayıyla ilgili soruyu da “En uygun olanı göreceksiniz.” şeklinde yanıtladı.

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