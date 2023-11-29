İmamoğlu'ndan AKP'li Tevfik Göksu'ya çarpıcı gönderme: Birkaç ay sonra kendisi emekli olacak

İBB 2024 yılı bütçe görüşmelerine Ekrem İmamoğlu ve Tevfik Göksu arasında geçen polemik damga vurdu. Göksu, seçimlerde mevcut belediye başkanını tatile göndereceklerini söyledi. İmamoğlu ise bu sözlere, "Birkaç ay sonra herhalde kendisi emekli olacak. Yolu açık olsun, öyle görünüyor" yanıtını verdi.

KAYNAK: ANKA
İmamoğlu'ndan AKP'li Tevfik Göksu'ya çarpıcı gönderme: Birkaç ay sonra kendisi emekli olacak

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi kasım ayı 6’ncı bileşimi Fatih Saraçhane’de bulunan başkanlık binasındaki meclis salonunda gerçekleşti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İBB Meclisi'ne bütçeyi sunmasının ardından bütçe görüşmeleri devam etti.

İmamoğlu'nun yönettiği oturumun geri kalan kısmında siyasi grupları adına bütçeye ilişkin konuşmalar yapıldı.

"MEVCUT BELEDİYE BAŞKANIMIZI TATİLE GÖNDERECEĞİZ"

Konuşmasında İBB yönetimini sert sözlerle eleştiren AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, “Önümüzde bir yerel seçim var. Başta İstanbul olmak üzere ülkemizi emanet edeceğimiz seçimler var. 31 Mart 2024’de inşallah bu koltukta AK Partili bir belediye başkanı oturacak. Mevcut belediye başkanımıza da çok büyük bir iyilik yaparak tatile göndereceğimizi söylüyorum” dedi.

"BİRKAÇ AY SONRA KENDİSİ EMEKLİ OLACAK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da Göksu'nun sözlerine karşı, “Konuşmasında incitici şeyler olsa da havaya sıkılan boş tarifler olduğu için muhatap almayacağım, tenezzül edip cevap vermeyeceğim. Kurumun başında adam yok gibi birçok şey var ama dediğim gibi, kötü söz sahibine aittir. Çok anlamlı sözler de değil. Birkaç ay sonra herhalde kendisi emekli olacak. Yolu açık olsun, öyle görünüyor. Umutsuzluk görüyorum kendi yüzünde. Yine de güzel anılarla kendileri ile vedalaşmış olduk. Yolu açık olsun, başarılar dileriz” yanıtını verdi.

2024 BÜTÇESİ 213 MİLYAR 500 MİLYON TL

İBB Meclisi'nde temsil edilen siyasi partilerin grup başkanvekillerinin bütçeye yönelik değerlendirmelerinin ardından yapılan oylamada İBB’nin 213 milyar 500 milyon lira olan 2024 yılı mali bütçesi 34 ret oyuna karşın 221 oyla kabul edildi.

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