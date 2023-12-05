Ali Yerlikaya'dan İBB adaylığı açıklaması. Aday olacak mı olmayacak mı? İlk kez konuştu

AKP’nin İstanbul adayı olacağı iddia edilen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya iddialarla ilgili ilk kez konuştu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ali Yerlikaya'dan İBB adaylığı açıklaması. Aday olacak mı olmayacak mı? İlk kez konuştu

Haber3'te yer alan bilgilere göre, 2024 Mart ayındaki yere seçimlere aylar kaldı. Geri sayım başlarken AKP’nin İstanbul adayları için birçok isim konuşuldu.

Kulislerde konuşulan isimlerden biri de İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya olmuştu. Yerlikaya'dan İstanbul adaylığı iddiası için ilk açıklama geldi.

Yerlikaya görevindeki 180. günlük çalışmalarını anlatmak için açıklamalarda bulundu. Bakan Yerlikaya, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ali Yerlikaya, İBB adaylığına dair soruya da yanıt verdi ve adaylık gibi bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Yerlikaya, "İstanbul için başkan adaylığı gibi bir şey yok" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan AKP kulislerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile eski Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı, İstanbul Milletvekili Murat Kurum'un adı geçiyordu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için "En uygun adayı göstereceğiz" demişti.

Erdoğan partisinin son grup toplantısında da "Yeniden İstanbul" sloganıyla yerel seçim çalışmaları için ilk adımı resmen atmıştı.

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