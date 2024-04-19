Erdoğan'dan İran-İsrail gerilimiyle ilgili ilk yorumu: Akla ziyan olmayan bir açıklama yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İran ile İsrail arasında yaşanan gerginliğin ardından ilk değerlendirme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk yorumu Cuma namazı çıkışında yaptı. İsrail'in farkıl şeyler söylediğin, İran'ın da başka şeyler söylediğini belirten Erdoğan, sahiplenmenin olmadığını ifade etti. Erdoğan ayrıca, "Akla ziyan olmayan bir açıklama da yok. İran’ın yaptığı açıklamalara da bu ‘doğru söylüyor’ diyemiyorsunuz. İsrail’inkine zaten hiç diyemiyorsunuz. Amerika’yı ileri sürüyorlar.” dedi

Amerika'nın ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İsrail'in yanında olduğunu ifade eden Erdoğan

Erdoğan, “ABD ne yazık ki İsrail’in yanında yer almak suretiyle duruşunu ortaya koyuyor. Zaten farklı bir şey beklemiyorduk.” ifadeleriyle hem ABD'yi hem de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni eleştirdi.

İSRAİL İLE iRAN ARASINDA NELER YAŞANMIŞTI

1 Nisan günü İran'ın Suriye'deki başkonsolosluğunu vuran İsrail, aralarında bir general ile 7 subayın bulunduğu 16 kişi hayatını kaybetmişti. Bu saldırının ardından İran İsrail topraklarını ilk kez saldırı düzenledi. Kamikaze dronlar ve seyir füzeleriyle İsrail'e saldırdı. Bunun üzerine İsrail bu saldırıya cevap vereceklerini ifade etti. Amerika ise bu saldırıya tam destek vermedi. Ancak İsrail dün gece İran'a beklenen saldırısını yaptı