Istakozlar rolexlerden sonra bu çıktı. Gençlik Kolları Başkanı aşkın şehri Amsterdam'dan fotoğraflar paylaştı

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Istakozlar rolexlerden sonra bu çıktı. Gençlik Kolları Başkanı aşkın şehri Amsterdam'dan fotoğraflar paylaştı
AKP Genel Merkez Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Seçil Baştar, Amsterdam’da aşk yaşıyor.

Vatandaşlar yaşam savaşı verirken, yetkililer ülke ülke gezerek aşk tazeliyor. Gençlerin bazıları yaşamını idame ettirebilmek adına eğitimine ara vererek çalışma hayatına atılıp yaşam mücadelesi veriyor.

Gençleri temsil eden Gençlik Kolları Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Seçil Baştar, Amsterdam’da aşk tatilinde gençleri selamlıyor. Türkiye’de vatandaşın hakkı olan refahı yetkililerin kendisinin yaşaması içler acısı bir tabloyu meydana getiriyor.

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Istakozlar ve rolex saatler henüz gündemde yer almaya devam ederken, bu sürece bir de Amsterdam aşk tatili eklendi.

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Geçtiğimiz günlerde, AKP İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı’nın, Monaco Yat Kulübü’nden yaptığı ıstakoz paylaşım büyük tepkilere neden olmuştu.

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Henüz üzerinden çok zaman geçmeden AKP Grup Başkanvekili Bahadır Yenişehirlioğlu'nun kolundaki 562 bin TL’lik Rolex saat gündem oldu.

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Asgari ücretliler ve emekliler ayı zor geçirirken, yetkililer lüks içinde ki yaşamlarıyla hayretler içinde bırakıyor. 17.002 TL ile ev kirası verip çocuk okutmaya çalışan asgari ücretlinin hakkı ıstakoz masalarındaki rolex saatler ve Amsterdam aşk tatillerinde yok olup gidiyor.

65 yaşında ki emekliler yetmeyen maaşları karşısında evini geçindirmek çalışmak zorunda kalarak hayat mücadelesi veriyor.

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