Erdoğan’dan İran’a başsağlığı mesajı

Kaynak: AA
Erdoğan’dan İran’a başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’ın Kirman eyaletinde yaşanan terör olaylarıyla ilgili olarak, “Dost ve kardeş İran halkının acısını paylaşıyoruz.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “İran’ın Kirman eyaletindeki alçakça terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırılarda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifa temenni ediyoruz. Dost ve kardeş İran halkına taziyelerimizi sunuyoruz.” ifadelerine yer verdi.

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İRAN'DA ART ARDA 2 PATLAMA: ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında peş peşe 2 patlama meydana geldi. Patlamada hayatını kaybedenlerin sayısı 103'e yükseldi.

Patlamaların terör saldırısı olduğu belirtildi.

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