Son dakika... İran'da peş peşe 2 patlama

İran'da Kasım Süleymani'nin ölüm yıldönümünde mezarı yakınında art arda iki patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre olayda 50 kişi hayatını kaybetti. İranlı yetkililer patlamanın terör saldırısı olduğunu duyurdu. Bölgeden gelen son bilgilere göre 2 patlama canlı bomba saldırısı ile gerçekleşti. Bir başka kaynağa göre ise 2 faklı noktaya konan 2 bomba düzeneğinin patlatıldığını belirtti.

İlk patlamadan 10 dakika sonra Süleymani'nin mezarının yakınında ikinci bir patlama daha gerçekleştiği ve yaralılar olduğu gelen bilgiler arasında yer alıyor. Süleymani'yi anma törenine katılmak için mezarlığa giden yolda çok sayıda kişinin toplandığına vurgu yapılıyor.

İRAN MEDYASI PATLAMANIN NEDENİNİ DUYURDU

İran resmi ajansı IRNA’ya göre Devrim Muhafızları Ordusu, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat’taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü anmalarının yapıldığı yolda peş peşe patlamalar meydana geldi. Yerel medya patlamanın nedeni olarak gaz tüpü iddiasına yer verdi.

Kirman’da, Süleymani'nin kabrinin de bulunduğu mezarlığa giden yolda gerçekleşen patlamanın kapsamı ya da sebebine ilişkin detay verilmezken yayınlanan görüntülerde anma etkinliğine katılanların kaçıştığı ve ambulansların olay yerine gittiği görülüyor.

ANMA PROGRAMI DÜZENLENİYOR

İran’ın Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin 3 Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat’taki saldırısında öldürülmesinin 4. yıl dönümü münasebetiyle anma programı düzenleniyor.

Süleymani’nin mezarının da bulunduğu memleketinde düzenlenen programa İran’ın birçok kentinden binlerce kişi katılıyor.

4 YIL ÖNCE HAYATINI KAYBETMİŞTİ

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani, 3 Ocak 2020’de Bağdat Havalimanında insansız hava aracıyla saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Suikast sonrasında İran cephesinden intikam sloganları atılırken İsrail, suçlamalara ilişkin net bir açıklama yapmamıştı.

Ancak geçtiğimiz Eylül ayında eski İsrail İstihbarat Şefi Hayman, İbranice yayın yapan bir dergiye verdiği röportajında, İsrail’in Süleymani suikastından sorumlu olduğunu açıklayarak ilk doğrulamayı yaptı.

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