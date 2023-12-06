Erdoğan'dan İsrail'e sert çıkış: Türkiye'ye karşı böyle bir adıma cüret ederlerse bedelini öderler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erdoğan, Katar ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Erdoğan, "İsrail'in, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu, Filistin dışında yaşayan Hamas üyelerine yönelik suikast planlarının olduğu" iddiasına ilişkin, "Türkiye'ye, Türklere karşı böyle bir adımı atmaya eğer cüret ederlerse bunun bedelini, bir daha bellerini doğrultamayacak surette, ödemeye mahkum olurlar. Bizi tanımıyorlar. Türkiye’nin istihbarat alanında aldığı mesafeyi dünyada bilmeyen yok. Biz dün kurulmuş bir devlet değiliz." dedi.

F-16 SORUNU VE İSVEÇ’İN NATO ÜYELİĞİ

F-16 meselesine ve İsveç’in NATO üyeliğine de değinen Erdoğan, “F-16 meselesinde biz muhataplarımıza dedik ki "Amerika Birleşik Devletleri'nin kongresi varsa bizim de kongremiz yani Meclisimiz var." Parlamentomuzdan nihai karar çıkmadıktan sonra söyleyecek herhangi bir şey yok. "Ben Cumhurbaşkanı olarak bunu parlamentoya sevk ettim ve bana teşekkür ettiniz. Görevimi yaptım ama sizlerden de bir şey bekliyorum. Sizler de eş zamanlı olarak bu konuda kongrenizden bunu geçirin, beraberce eş zamanlı olarak bu adımları atalım." diyorum.

Bir diğer konu da Eurofighter Typhonn meselesi… Kaldı ki Eurofighter konusunda da aslında İngiltere'nin bakışı olumlu. Maalesef Almanya'da bir sıkıntı söz konusu. Fakat pürüzleri gidermek için İngiltere'nin olumlu yaklaşımı oldu. Almanlarla konuyu görüşeceklerini söylüyorlar. Bu noktada başka alternatiflerimiz de yok değil.”

İSRAİL-FİLİSTİN BARIŞ KONFERANSI

İsrail ve Filistin arasındaki savaşta garantörlüğe ve Türkiye'nin barış konferansına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirten Erdoğan, “Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, Katar'ın bütün bu sürece bakış açısı bizimle örtüşüyor. Bundan sonraki süreçte de Katar ile gerek şahsım, gerek Dışişleri Bakanlığımız, gerekse ilgili kurumlarımız irtibat halinde olacak. Barışa ulaşmasını hedeflediğimiz bu süreci birlikte işletecek, adımları yine birlikte atacağız. Çünkü bundan sonraki aşama "Kendi başına bırakalım, yürüsün" diyeceğimiz bir süreç değil. Ortada İsrail'in acımasız saldırılarıyla yerle yeksan olmuş bir Gazze var. Ateşkesin sağlanması ve akabinde yaralıların Gazze'den tahliyesi öncelikli konular. Gazze'deki sivil halkın içerisinde kanser hastaları da bulunuyor. Biliyorsunuz bir kısmını ülkemize tedavilerini yapmak üzere getirdik. Bir de Gazze'nin yeniden inşası ve imarı konusu var. Bu konuda da gerekeni yine hep birlikte, inşallah gücümüz neye yetiyorsa yapacağız. Yeniden inşa ve imara başlayacağız. Katar bu konuda Türkiye'yle aynı istikamette yürümeye kararlı. Biz garantörlüğe de, bu konferansa ev sahipliği yapmaya da hazırız. Yeter ki barışı gerçekten istesinler. Biz sürekli barış diyoruz, hukuk, adalet diyoruz. Bunları öylesine söylemiyor, dünyanın büyük bir felakete sürüklenmemesi için bu kavramların ayakta kalmasına ihtiyaç olduğunu bilerek ifade ediyoruz. Gözleri olup zulmü görmeyenlere, kulakları olup gerçeği işitmeyenlere, dilleri olup hakikati söylemeyenlere "görün, duyun, gerçeği artık söyleyin" diyoruz. İnsanlık onurunun kurtuluş reçetesini sunuyoruz aslında. Biz yılmayacağız, usanmayacağız, yorulmadan hakkı ve hakikati anlatacağız. "Denedik olmadı" deme lüksümüz yok. Barış için çabalamaya devam edeceğiz. Yeni yol haritalarımızı oluşturduk. Hem Gazze'deki zulmü, hem Filistin'in yıllardır yaşadığı dramı, hem de kalıcı barış için çözümlerimizi ifade edeceğiz.” ifadelerini kullandı.