Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na büyük kıyak

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kaybedilmesi sonrası gözler seçimin mağlup tarafı Kılıçdaroğlu’na çevrildi.

Kılıçdaroğlu’na oy veren seçmelerin bir kesimi Kılıçdaroğlu’ndan istifa etmesini isterken Kılıçdaroğlu çıktı, “gemiyi karaya ben götüreceğim” diyerek istifa etmeyeceğini belirtti.

Kılıçdaroğlu’nun seçmenlerin taleplerine kulağını tıkamasına tepkiler sürerken parti içinde de “değişim” sesleri duyulmaya başlandı.

Özellikle seçimlerde Kılıçdaroğlu yerine aday gösterilmesi gerektiği belirtilen Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ikilisinden İmamoğlu “değişim” mesajıyla çıkışını yaptı!

İmamoğlu’nun çıkışı sonrası tıpkı cumhurbaşkanlığına adaylığı konuşulduğu dönemdeki gibi dava kartını yine piyasaya sürdüler!

Davanın içeriğine falan girmeye hiç gerek yok!

Davaların tamamen siyasi olduğu gayet açık ve net ortada!

İmamoğlu ne zaman başını kaldırsa “demoklesin kılıcı” gibi sallanıyorlar tepesinde!

Tüm bu yaşananların üzerine CHP’li Bülent Kuşoğlu çıktı ve İmamoğlu’nun aday olamayacağını belirtti.

Aynen şunları söyledi Kuşoğlu;

“Adaylık için en fazla adı geçen kişi Ekrem Bey. Ekrem Bey için bugün bir mahkeme süreci söz konusu. Genel Başkan olabilir mi rahatlıkla? Olamaz, sıkıntısı var. İBB Başkanlığı için aday olabilir mi? Sıkıntısı var”

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi, Kılıçdaroğlu’nun aday olmasını en çok AKP’liler ve Erdoğan istiyordu!

Hatta söylenenler arasında seçim sonrası CHP’de başkanlık değişimini dahi AKP’lilerin istemediği yönünde!

Neden istesinler ki?

12 seçim kaybedip, Erdoğan’ı koltuk sevdalısı ilan eden Kılıçdaroğlu, CHP koltuğunda oturduğu sürece AKP kazanmaya devam edecek!

Kılıçdaroğlu inatla yerel seçimlere de genel başkan olarak gideceğim deyip duruyor!

İktidarın İzmir’in nüfus yapısını tıpkı 90’lı yıllarda İstanbul’da yapıldığı gibi nasıl dönüştürdüğü ortada!

İstanbul'da imarsız bölgelere getirilen ve ev yapmalarına göz yumulan Karadenizlilerin İstanbul seçimini nasıl etkilediği ortada!

Kılıçdaroğlu’nu inatla o koltukta tutup, 94 seçimlerindeki gibi muhalefeti aday konusunda bölerlerse İzmir’i almaları bile içten değil!

Bu seçim değilse önümüzdeki seçim!

Bu plan doğrultusunda AKP’ye iktidarı altın tepside sunan Kılıçdaroğlu’nun önündeki İmamoğlu engeli, Erdoğan tarafından bertaraf ediliyor!

Sırf bu gerçek bile Kılıçdaroğlu’nun istifa etmesi için yeterli değil mi?

Yoksa Kılıçdaroğlu hala iktidarın geleceğini garantiye almaya devam mı edecek?