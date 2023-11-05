Erdoğan'dan Özgür Özel hakkında flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Rize'de gerçekleştirdiği açılış konuşmasında CHP Genel Başkanlığı'na seçilen Özgür Özel hakkında açıklamada bulundu.

Serhat Ağa KAYNAK: Haber Merkezi
Erdoğan'dan Özgür Özel hakkında flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize Merkez Kentsel Dönüşümü, Isırlık Tabiat Parkı, Müyesser Kart Huzurevi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde konuştu.

Konuşmasında dün yapılan CHP Kurultayında Genel Başkan olarak seçilen Özgür Özel hakkında açıklamalar yapan Erdoğan şunları söyledi:

"Ana muhalefetin dün kongresi vardı. Bay Bay Kemal kime bay bay dedi. Edirne'deki terörist başına, Kavala'ya dedi.

Kongreyi kazanan zat da aynı isimlere selam verdi, Demirtaş'a selam verdi Kavala'ya selam verdi. Al birini vur ötekine. Bunların birbirinden farkı yok.

Terör örgütleriyle beraber omuz omuza yürüdüler. 12-13 seçim kaybettin, hep onlarla beraberdin. Kazanan, sen de onlarla beraberdin. "

Öne Çıkanlar
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Özgür Özel kimdir? CHP Genel Başkanı Özgür Özel nereli kaç yaşında?
Ağlama değmez Piro...
Ağlama değmez Piro...
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
CHP Genel Başkanı kim oldu? Cumhuriyet Halk Partisi 8. Genel Başkanı kim seçildi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
Kılıçdaroğlu İstanbul’u kaybederken Özgür Özel neredeydi?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 140. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği parayı müfettişler neden askıya aldı?
Son Haberler
Dakikalarca drift atan sürücü mahalleliyi bezdirdi Yaşam
Dakikalarca drift atan sürücü mahalleliyi bezdirdi
Muslera'nın kaçıracağı maçlar belli oldu. Gözler Günay Güvenç'te Spor
Muslera'nın kaçıracağı maçlar belli oldu. Gözler Günay Güvenç'te
Yeliz ne demek? Yeliz isminin anlamı nedir? Gündem
Yeliz ne demek? Yeliz isminin anlamı nedir?
Eski Bakan tiyatroya geri döndü. Siyaset sahnesinden tiyatro sahnesine Magazin
Eski Bakan tiyatroya geri döndü. Siyaset sahnesinden tiyatro sahnesine
Seyran ne demek? Seyran isminin anlamı nedir? Gündem
Seyran ne demek? Seyran isminin anlamı nedir?
Adana Demirspor'un deplasman kabusu! Sivas'ta kazanan yok. Mirza Şeker yazdı Spor
Adana Demirspor'un deplasman kabusu! Sivas'ta kazanan yok. Mirza Şeker yazdı
Tolga ne demek? Tolga isminin anlamı nedir? Gündem
Tolga ne demek? Tolga isminin anlamı nedir?