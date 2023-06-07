Erdoğan’dan Putin ve Zelenskiy’e teklif. Savaşın taraflarını aynı masaya davet etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı.

"TÜRKİYE ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMAYA HAZIR"

Zelenskiy ile görüşmesinde Erdoğan, Kahovka Barajı'nda yaşanan patlamaya ilişkin detaylı araştırma için savaşan taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler (BM) ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade etti.

Erdoğan, bu bağlamda Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Putin ile görüşmesinde ise, Kahovka Barajı'nda yaşanan patlamaya ilişkin kapsamlı soruşturmanın hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.