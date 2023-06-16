Putin duyurdu. Rusya Ukrayna savaşında nükleer gelişme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada "İlk nükleer başlıklar Belarus'a teslim edildi" ifadelerini kullandı.

Putin duyurdu. Rusya Ukrayna savaşında nükleer gelişme

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nda Belarus'a konuşlandırılması planlanan nükleer silahlara yönelik açıklamalarda bulundu.

“İLK NÜKLEER BAŞLIKLAR BELARUS’A TESLİM EDİLDİ”

Rusya ile Belarus arasındaki "Birlik Devleti" antlaşmasına işaret eden Putin, bu anlaşma çerçevesinde Belarus'a nükleer başlıkların yerleştirilmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü söyleyerek, "Bildiğiniz gibi anlaşma kapsamında Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile nükleer taktik silahların Belarus'a sevk edilmesini istişare ediyoruz. İlk nükleer başlıklar Belarus topraklarına teslim edildi. Bu ilk adımdı. Yıl sonuna kadar bu işi tamamlayacağız" dedi.

Batılı ülkelerin ve NATO'nun kendilerine karşı nükleer tehdit oluşturduğunu belirten Putin, bu sayede Rusya ve Belarus'un caydırıcı bir hamlede bulunduğunu ekleyerek, "Bizi stratejik yenilgiye uğratmayı amaçlayan herkes bu durumu göz önünde bulundursun" ifadelerini kullandı. Putin, "Dünyada ilk stratejik silahları kullanan ülke, Hiroşima ve Nagazaki'ye atom bombası atan Amerika Birleşik Devletleri'ydi" diyerek sözlerini tamamladı. (İHA)

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