Erdoğan'ın afişine Hitler bıyığı çizen 16 yaşındaki lise öğrencisi tutuklandı

Mersin'de yaşayan bir meslek lisesi öğrencisi Erdoğan’ın seçim afişine Hitler bıyığı çizdiği gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay, Mersin'in Türkbükü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki A.K. isimli lise öğrencisi, arkadaşlarıyla birlikte gezerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim afişini gördü. A.K., elindeki tükenmez kalemle afişteki Erdoğan'ın fotoğrafına Hitler bıyığı çizdi ve afişin altına küfürlü ifadeler yazdı.
KÜFÜRLÜ YAZILARI KENDİSİNİN YAZMADIĞINI SÖYLEDİ
Afişlere zarar veren kişilerin tespitinin çalışmaları başladı. Polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Kamera kayıtlarından A.K.'nin kimliğini belirleyen polis, öğrencinin evine giderek gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürülen A.K., ifadesinde afişe bıyık çizdiğini ancak küfürlü yazıları kendisinin yazmadığını söyledi.
Savcılığa sevk edilen A.K., buradaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, A.K.'yi cumhurbaşkanına hakaret suçundan tutuklayarak Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumuna gönderdi.