Erdoğan'dan seçim ayarlı 'atama müjdesi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadro yetersizliği sebebiyle açıkta bırakılan 800 engelli öğretmenin atamasının bugün gerçekleştirildiğini duyurdu. Erdoğan'ın 'müjdesi', 14 Mayıs'ta yapılacak kritik seçimlerin hemen öncesinde geldi.

Erdoğan'dan seçim ayarlı 'atama müjdesi'

Seçimlere 17 gün kala seçmeni kazanabilmek için tüm kartları açan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Nisan'da açıklanan ancak kadro sayısı yeterli olmadığı için ataması gerçekleştirilmeyen tüm engelli öğretmenlerin atandığını açıkladı.

Kararı sosyal medya hesabından duyuran Erdoğan, 25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik. Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun" diye yazdı.

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14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlere sayılı günler kala ekonomik alanda sınırlı 'iyileştirmelerle' göz boyamak isteyen AKP iktidarı, son olarak engelli öğretmenler için 3500 kişilik kadro açıldığını ilan etmiş, başvuran 4300 adaydan 800'ü açıklanan kadro yeterli olmadığı için atanamamıştı.

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