Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili Fahrettin Koca'dan açıklama

Konya’da düzenlenen açılış töreninde konuşan Koca, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyon, gastroenteritin etkisi azalmış durumda. En yakın zamanda programlarına devam edecek, kendisine geçmiş olsun dileklerini ileten, duacı olan tüm hemşehrilerimize teşekkürlerini iletti." dedi.



NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz akşam Kanal 7-Ülke TV ortak canlı yayınına katıldı.



Saat 22.00’de başlayacağı açıklanan yayın saat 23.30’da başlarken, Erdoğan’ın gündemi değerlendirdiği sırada yayın birden kesildi.



O sırada soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye "reklam" diyerek ayağa kalkmaya çalıştı.



O anlarda ekrana "eyvah eyvah" sesi de yansıdı. Kameralar ise Erdoğan'ı göstermeden canlı yayın birden kesildi.



ERDOĞAN: MİDEMİ ÜŞÜTMÜŞÜM

Canlı yayın kısa bir aradan sonra kaldığı yerden devam etti.



Erdoğan "Üzerinize afiyet dün bugün yoğun kampanya çalışmaları vardı. Üzerinize afiyet midemi üşütmüşüm. Hatta 'İptal etsek mi' dedim 'Ama söz verdik gelelim' dedim. Sizlerden ve seyircilerden helallik istiyorum" diye konuştu.



Program kısa bir süre sonra da sona erdi.