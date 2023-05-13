Erdoğan’dan seçime 2 gün kala dikkat çeken kararname. Görevleri sona erse dahi 2 yıl maaş alacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SEDDK üyeleri için görevleri sona erse bile 2 yıl maaş ödenmesini sağlayacak kararname değişikliğini onayladı.

Erdoğan’dan seçime 2 gün kala dikkat çeken kararname. Görevleri sona erse dahi 2 yıl maaş alacaklar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu (SEDDK) üyelerine, herhangi bir sebeple görevleri sona erse bile, 2 yıl maaş ödenmesini sağlayacak kararname değişikliğini onayladı.

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnamenin seçime 2 gün kala imzalanması dikkat çekti.

Değişiklik öncesi kararnameye göre görevi sona eren kurul üyelerine 3 ay maaş ödemesi yapılabiliyordu.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu üyeleri için yapılan değişiklik şöyle:

“47 sayılı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının dördüncü cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

‘Bir kamu kurumunda çalışmayanlardan üyeliğe atanıp görevi herhangi bir sebeple sona erenlere başka bir görev veya işe başlayıncaya kadar, almakta oldukları her türlü ödemeler Kurum tarafından verilmeye devem edebilir ve bu şekilde yapılacak ödeme iki yılı geçemez.’ Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.”

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