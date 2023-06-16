Erdoğan'dan Sisi'ye Türkiye daveti

Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbeci diyerek ilişkilerini kopardığı Sisi'yi Türkiye’ye davet ettiğini söyledi.

Erdoğan'dan Sisi'ye Türkiye daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'ın darbeyle iş başına gelen Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi'yi Türkiye'ye davet etti.

Açıklama, Türkiye'nin Kahire Maslahatgüzarı Büyükelçi Salih Mutlu Şen tarafından yapıldı.

ERDOĞAN SİSİ'Yİ TÜRKİYE'YE DAVET ETTİ

Milli Gazete'den Muhammed Özdemir'in haberine göre, Russia Today'in (RT) Arapça servisine konuşan Şen " Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye’yi ziyaret etmesi için Sisi’ye davet gönderdi.

Mısırlıların Erdoğan’ı Mısır'da görmeyi istediklerini biliyorum.

İki lider görüşmenin yerini belirleyecekler. Görüşme Ankara ya da Kahire’de gerçekleşecek." ifadelerini kullandı. Şen, açıklamalarını sosyal medya hesabından da paylaştı.

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NELER YAŞANMIŞTI

Mısır’da Temmuz 2013’te seçimle gelen Müslüman Kardeşler’den Muhammed Mursi, darbeyle görevinden alınıp hapse atılmıştı. Yerine darbenin askeri lideri Sisi gelmiş, Türkiye bunun üzerine ülkedeki elçisini çekerek Mısır’la ilişkisini koparmıştı.

Erdoğan, Sisi’yi defalarca hedef almış, 2019’da Sisi’yle aynı masada bulunmamak için BM Genel Kurulu’ndaki resmi yemeğe katılmamıştı. Erdoğan, bu tavrını “Aynı masaya oturup darbecileri meşrulaştırmam” sözleriyle savunmuştu.

İkili 20 Kasım’da, 2022 Dünya Kupası vesilesiyle Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani’nin daveti üzerine Katar’a gitmişti. Başkent Doha’da Al Bayt Stadı’ndaki resepsiyonda liderlerle bir araya gelen Erdoğan, Sisi’yle de el sıkışıp ayak üstü sohbet etmişti.

Bu gelişmeden sonra iki taraftan da ilişkilerin geliştirileceği yönünde mesajlar gelmişti.

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