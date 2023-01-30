Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Ermenistan'ı ziyaret etti

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in haberine göre Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde bugün resmi törenle karşılandı. Tören sonrasında Ermenistan Cumhurbaşkanı Vaagn Haçaturyan ile Sisi ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Haçaturyan, basın açıklamasında, iki ülke arasında her alanda ilişkilerin geliştiğini belirterek, Ermenistan ve Mısır'ın birçok alanda işbirliği yaptığını söyledi.

İki ülke arasında işbirliğine dair bugüne kadar 50'den fazla belge imzalandığını, şimdiki ziyaret kapsamında da pek çok belgenin imzalanarak bu sayıya ilave edildiğini dile getiren Haçaturyan, Sisi ile yaptığı görüşmede bölgede güvenlik ve istikrarın sağlanmasına yönelik konuların ele alındığını kaydetti.

Sisi ise görüşmede Güney Kafkasya bölgesi, Orta Doğu ve genel anlamda küresel güvenliğe dair konuları ele aldıklarını açıkladı.

Haçaturyan'la sürdürülebilir, kapsamlı ve adil barışa ulaşmak için diyalog ve müzakerenin önemini bir defa daha teyit ettiklerini belirten Sisi, yaptığı bu ziyaretle Ermenistan ve Mısır arasındaki ilişkilerin özellikle ekonomik alanda gelişeceğine inandığını vurguladı.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, bölgesel ziyaretler kapsamında 25 Ocak'ta Hindistan'a gitmiş, ardından 28 Ocak'ta Azerbaycan'a geçerek Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le görüşmüştü. (AA)