Erdoğan il başkanları toplantısında esti gürledi

Düzenleme: Kaynak: Cumhuriyet
Erdoğan il başkanları toplantısında esti gürledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında AKP il başkanları toplantısı gerçekleştirildi. Erdoğan’ın toplantıda, Ankara, İstanbul ve Eskişehir il başkanlarına başarısız oldukları için kızdığı iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AKP il başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi. AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, yapılan toplantıda 31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimleri öncesinde ve sonrasında genel merkez olarak yaptıkları çalışmaları Erdoğan’a anlattı.

"İSRAFTAN, ŞATAFATTAN, GEREKSİZ KORUMALARDAN UZAK DURUN"

Haziranda seçimlerin yenileneceği ilçe ve belde belediye başkanlıkları ile ilgili de Erdoğan’a bilgiler veren Yılmaz’ın, il başkanlarına, Belediye başkanlarının artık faaliyetlerini içselleştirerek yapmak zorunda olduğunu, israftan, şatafattan, gereksiz korumalardan, çakarlı araçlardan uzak durmaları gerektiğini, belediyenin kaynaklarını doğru ve açık şekilde kullanılmalarını, ancak bu şekilde olunursa yeniden vatandaşın gönlünü alabileceklerini ifade etti.

erdogan3.jpg

Yılmaz’ın uyarısının ardından bazı il başkanlarının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın duyurduğu kamuda tasarruf tedbirlerinin belediyelerde nasıl uygulanacağı ve belediyelere nasıl yansıyacağını sorduğu belirtilirken, bu soruya da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın yanıt verdiği ve Tasarruf tedbirlerinin üm kamu kurumlarını kapsamak üzere hazırlandığını herkesin harfi harfine uyacağını ifade ederek, “Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz” dediği ifade edildi.

“ÇALIŞMIYORSUNUZ”

Yapılan toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, seçimin hezimetle sonuçlandığı Eskişehir, Çorum, Ankara ve İstanbul il teşkilatlarına kızdığı ve tepki gösterdiği iddia edildi.

Erdoğan il başkanlarına çalışmadıklarını belirterek, “Çorum tren istemiş. Bu işler sadece yatırımla olmuyor, biraz gayret gösterin. Çorum’a geldiğimde kalabalıktı ama siz çalışmamışsınız. Tren yatırımlarını Eskişehir, Ankara ve İstanbul illerine yaptık, sonuç ne oldu? (Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen için) ‘Eskişehir yaşlı’ diyordunuz. O gitti, bir hanımefendi geldi. Eskişehir’den Ankara’ya hızlı tren hattı getirdik. Karşılığı da yok. Çalışmıyorsunuz” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

"BİR DE TREN Mİ VERECEĞİZ"

Erdoğan’ın bu sözleri sonrası toplantıda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun, hızlı tren hatları için “Hatta bakalım” dediği, Erdoğan’ın ise Uraloğlu’nun bu sözlerine de kızarak, “Ne bakacaksın hatta, 4-5 merkez ilçe kaybetmişiz, bir de tren mi vereceğiz?” tepkisini gösterdiği iddia edildi. Öte yandan Erdoğan’ın Yeniden Refah Partisi’nin kazandığı Yozgat ve Şanlıurfa illerine ilişkin de “yanlış aday tercihinde bulunulduğu” eleştirisini getirdiği de öne sürüldü.

İlgili Haberler
Erdoğan'dan Slovakya Başbakanı Fico'ya geçmiş olsun mesajı
Erdoğan'dan Slovakya Başbakanı Fico'ya geçmiş olsun mesajı
İçişlerinden Erdoğan yalanlaması. Saat 16.00’da Ali Yerlikaya ile görüşeceği iddia edilmişti
Erdoğan'ın vaadine bakan kapıyı kapattı
Ali Yerlikaya sorusuna Erdoğan'dan flaş tepki
Erdoğan saat 16:00'da Ali Yerlikaya ile görüşecek
Son Haberler
ABD'den Sudan'daki HDK komutanlarına yaptırım Gündem
ABD'den Sudan'daki HDK komutanlarına yaptırım
Anne kedi bulduğu kangal sucuğu yavrularına götürdü Video
Anne kedi bulduğu kangal sucuğu yavrularına götürdü
İstanbul Esenyurt’ta trafik tartışması: "Ben Esenyurt çocuğuyum" diyerek saldırdı Video
İstanbul Esenyurt’ta trafik tartışması: "Ben Esenyurt çocuğuyum" diyerek saldırdı
Naci Görür bu kez Akdeniz'e işaret etti. 3 fay hattına dikkat Gündem
Naci Görür bu kez Akdeniz'e işaret etti. 3 fay hattına dikkat
Beşiktaş'a 4.5 milyon Euro'luk şok. Karar verildi Spor
Beşiktaş'a 4.5 milyon Euro'luk şok. Karar verildi
Genç kızın "annesi" olduğuna kimse inanamadı Video
Genç kızın "annesi" olduğuna kimse inanamadı
Maria'nın ölüm nedeni belli oldu! Domuz Çukuru'nda ölü bulunmuştu Gündem
Maria'nın ölüm nedeni belli oldu! Domuz Çukuru'nda ölü bulunmuştu