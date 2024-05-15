Erdoğan il başkanları toplantısında esti gürledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AKP il başkanları ile bir toplantı gerçekleştirdi. AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, yapılan toplantıda 31 Mart tarihinde gerçekleşen yerel seçimleri öncesinde ve sonrasında genel merkez olarak yaptıkları çalışmaları Erdoğan’a anlattı.

"İSRAFTAN, ŞATAFATTAN, GEREKSİZ KORUMALARDAN UZAK DURUN"

Haziranda seçimlerin yenileneceği ilçe ve belde belediye başkanlıkları ile ilgili de Erdoğan’a bilgiler veren Yılmaz’ın, il başkanlarına, Belediye başkanlarının artık faaliyetlerini içselleştirerek yapmak zorunda olduğunu, israftan, şatafattan, gereksiz korumalardan, çakarlı araçlardan uzak durmaları gerektiğini, belediyenin kaynaklarını doğru ve açık şekilde kullanılmalarını, ancak bu şekilde olunursa yeniden vatandaşın gönlünü alabileceklerini ifade etti.

Yılmaz’ın uyarısının ardından bazı il başkanlarının Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın duyurduğu kamuda tasarruf tedbirlerinin belediyelerde nasıl uygulanacağı ve belediyelere nasıl yansıyacağını sorduğu belirtilirken, bu soruya da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın yanıt verdiği ve Tasarruf tedbirlerinin üm kamu kurumlarını kapsamak üzere hazırlandığını herkesin harfi harfine uyacağını ifade ederek, “Cumhurbaşkanımıza arz edeceğiz” dediği ifade edildi.

“ÇALIŞMIYORSUNUZ”

Yapılan toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, seçimin hezimetle sonuçlandığı Eskişehir, Çorum, Ankara ve İstanbul il teşkilatlarına kızdığı ve tepki gösterdiği iddia edildi.

Erdoğan il başkanlarına çalışmadıklarını belirterek, “Çorum tren istemiş. Bu işler sadece yatırımla olmuyor, biraz gayret gösterin. Çorum’a geldiğimde kalabalıktı ama siz çalışmamışsınız. Tren yatırımlarını Eskişehir, Ankara ve İstanbul illerine yaptık, sonuç ne oldu? (Eski Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen için) ‘Eskişehir yaşlı’ diyordunuz. O gitti, bir hanımefendi geldi. Eskişehir’den Ankara’ya hızlı tren hattı getirdik. Karşılığı da yok. Çalışmıyorsunuz” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

"BİR DE TREN Mİ VERECEĞİZ"

Erdoğan’ın bu sözleri sonrası toplantıda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun, hızlı tren hatları için “Hatta bakalım” dediği, Erdoğan’ın ise Uraloğlu’nun bu sözlerine de kızarak, “Ne bakacaksın hatta, 4-5 merkez ilçe kaybetmişiz, bir de tren mi vereceğiz?” tepkisini gösterdiği iddia edildi. Öte yandan Erdoğan’ın Yeniden Refah Partisi’nin kazandığı Yozgat ve Şanlıurfa illerine ilişkin de “yanlış aday tercihinde bulunulduğu” eleştirisini getirdiği de öne sürüldü.