Erdoğan’ın açıklamaları sonrası Türkiye’ye kıskaç. ABD’li senatörler neler yapacaklarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Hamas’ı terör örgütü olarak görmediğini açıklaması sonrası ABD’li senatörler harekete geçti. Dışişleri Bakanlığı’na mektup yazan ABD’li Kongre üyeleri Türkiye için 6 maddelik talep listesi sundu. Söz konusu taleplerin Türkiye’ye yönelik yeni bir kıskaç olabileceği şeklinde yorumlandı.

Erdoğan’ın açıklamaları sonrası Türkiye’ye kıskaç. ABD’li senatörler neler yapacaklarını açıkladı

ABD Kongre üyeleri, Türkiye'nin Hamas ile ilişkilerinden dolayı Dışişleri Bakanlığı'na yazdığı mektupta 6 madde talep etti.

VOA Türkçe'de yer alan habere göre, Bir grup Kongre üyesinin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a ayrıntılı bir mektup gönderdiği iddia edilirken, mektupta ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Türk hükümetinden 6 talepte bulunması istendi:

1.Hamas'ı resmen bir terör örgütü olarak ilan etmesi

2.Hamas'ın İstanbul'daki ofisinin ve Türkiye'de faaliyet gösteren tüm bağlı kuruluşlarının kapatılması;

3.Türkiye'deki tüm Hamas yetkililerinin Türk vatandaşlıklarının iptal edilmesi ve T.C. pasaportlarına el konulması

4.Hamas yetkililerinin Türkiye’den sınır dışı edilmesi ve ülkeye yeniden girişlerinin yasaklanması

5.Herhangi bir Türk bankasının Hamas'ın finansmanına karışıp karışmadığının araştırılması, bu tür bir soruşturmanın bulgularının ABD Dışişleri Bakanlığı'na rapor edilmesi ve bu tür bir finansmana karışan bankalara yaptırım uygulanması

6.Hamas'ın 7 Ekim 2023'te İsrail'e düzenlediği saldırıda herhangi bir Türk yetkilinin yer alıp almadığını araştırılması ve bulgularının ABD Dışişleri Bakanlığı'na rapor edilmesi.

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