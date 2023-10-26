Erdoğan’dan İsrail’e: Hiçbir eylem bu vahşeti meşru kılamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail-Hamas çatışmasına ilişkin küresel vicdanın harekete geçmesini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Gazze'ye yönelik saldırılar, kendini savunma sınırını çoktan aşmış, katliama ve barbarlığa dönüşmüştür.'' dedi.

Batı'ya da tepki gösteren Erdoğan, ''İşin ilginç yanı medeni geçinen gayri medenilerin bu vahşeti sadece seyretmesidir. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun ateşkes çağrısı yapabilmesi için daha kaç çocuk ölmelidir?'' diye sordu.

“HİÇBİR EYLEM BÖYLE BİR VAHŞETİ MEŞRU KILMAZ”

Erdoğan şöyle dedi:

Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre 600 bin Gazzeli yerlerinden edildi. Küresel vicdan harekete geçmeli. BM ekipleri her an orayı terk etmeyi planlıyorlar. Tüm savaşlarda olduğu gibi burada da en büyük mağduriyeti kadınlar ve masum çocuklar yaşadı yaşıyor. Gazze'de yansıyan haberlere bakıp da tepkisiz kalmak mümkün mü? Hiçbir eylem böyle bir vahşeti meşru kılmaz. Gazze'ye yönelik saldırılar, kendini savunma sınırını çoktan aşmış, açık bir zulme, mezalime, katliama ve barbarlığa dönüşmüştür. İşin ilginç yanı medeni geçinen gayri medenilerin bu vahşeti sadece seyretmesidir.

Avrupa Birliği Komisyonu dün çıkmış 'Henüz ateşkes çağrısı yapamayız.' diyor. Daha ne kadar insan ölmesi lazım, çocuk ölmesi lazım. Sizin hesabınız ne? İnsan haklarında ahkam kesenler Gazze'nin hayat hakkını 19 gündür yok sayıyor. Ne oldu insan hakları evrensel beyannamesi? Orada ne yazıyor bakmıyor musunuz? İşlerine gelince bakar gelmeyince bakmazlar. Çünkü akan kan Müslüman kanı.