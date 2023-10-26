ABD'den Erdoğan'a Hamas yanıtı

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Erdoğan'ın "Hamas terör örgütü değil, kurtuluş ve mücahitler grubudur" sözlerine yanıt geldi.

VOA Türkçe’den Dilge Timoçin’in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, “Hamas konusundaki tutumumuz net. ABD, Hamas’ı 1997 yılında, sivil hedeflere karşı gerçekleştirdiği önceden tasarlanmış, siyasi amaçlı şiddet eylemleri nedeniyle ‘yabancı terör örgütü' olarak tanımlıyor” denildi.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Meclis Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, “Hamas terör örgütü değil, kurtuluş ve mücahitler grubudur” demişti. Erdoğan “Daha dün Ukrayna'da yaşanan savaşta ortaya çıkan kayıplar için dünyayı ayağa kaldıranların, Gazze'deki aleni katliama duvar kesilmesi, bu riyakarlığın en somut ifadesidir” diye konuşmuştu.