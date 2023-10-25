Flaş... Flaş... Erdoğan Saray'daki 29 Ekim kutlamalarını iptal etti

Cumhuriyet’in 100. Yılında bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez bir Cumhuriyet Bayramı’nda özel resepsiyon düzenlememe kararı aldı.

Gazze’nin bombardıman altında olmasından ötürü bu kararın alındığını belirten Cumhurbaşkanlığı kaynakları “Bunun 29 Ekim’i aşağı çekmekle ilgisi yok. Yeri gelir, resepsiyon da yapılır” diyor.

İletişim Başkanlığı, 29 Ekim’de İstanbul Boğazı’nda 2023 drone ve havai fişek gösterisi ile görsel şov yapacak.

Serbestiyet’ten Hilal Köylü'nün haberine göre; Gazze’nin bombardıman altında olmasından ötürü TRT’nin Cumhuriyet’in 100.yılı etkinliklerini ertelemesinden sonra aynı gerekçeyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 29 Ekim’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda özel bir resepsiyon düzenlememe kararı aldı. Muhalefet, iktidarın “Cumhuriyet’in 100.yılına gölge düşürmek için” böylesi kararlar aldığından yakınsa da, iktidar cephesi “Gazze bombardıman altındayken kutlama yapamayız. Bu, insanlığa sığmaz” diyor.

Her yıl 29 Ekim’deki Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ile özdeşleşen Çankaya Köşkü’nde, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın yapılmasından sonra da Külliye’de yapılan özel resepsiyon, Cumhuriyet’in 100.yılında yapılmayacak.

28 Ekim’de AKP’nin İstanbul’da düzenleyeceği “Büyük Filistin” mitingine katılması planlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim için düşünülen programının taslak hali de belirlendi. Bu program; “son dakika” değişiklikleri olmazsa şöyle:

“Cumhurbaşkanımızın Taslak Programı

29 Ekim 2023

11.00 – Anıtkabir’i Ziyaret

12.30 – 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Tebriklerini Kabul (Cumhurbaşkanlığı Külliyesi)

17.00 – Donanma ve Türk Hava Kuvvetleri (Boğaz)

19.23 – Sayın Cumhurbaşkanımızın Bayram Tebriğinin Yayınlanması”

KASIM’DA RESEPSİYON OLUR MU?

Erdoğan’ın, 29 Ekim günü Külliye’de bayram tebriklerini kabul ettikten sonra İstanbul’a geçmesi planlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı’nda, Erdoğan’ın Kasım’da bir resepsiyon düzenleyebileceğine ilişkin kulis bilgilerine “Kasım, Atatürk’ün ölüm yıldönümü ama cumhurbaşkanımız uygun bir tarihte resepsiyon düzenlemek istiyor” diyor.

Muhalefetten yükselen “İktidar, Cumhuriyet’in 100.yıl kutlamalarını yapmayarak 29 Ekim’i aşağıya çekiyor. 29 Ekim’i hakkıyla kutlayamayanlar bu ülkede demokrasiyi yükseltemezler” seslerine de, Cumhurbaşkanlığı “Kutlamalar, Gazze bombardımanından ötürü ertelenmiştir. Ertelemenin 29 Ekim’i aşağı çekmekle ilgisi yok. Yeri gelecek resepsiyon da yapılacak” yanıtı veriyor.