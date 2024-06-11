Erdoğan’ın CHP’ye ziyaretine saatler kala Saray’a giden dosya

Düzenleme: Kaynak: Hürriyet
Erdoğan’ın CHP’ye ziyaretine saatler kala Saray’a giden dosya

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında gerçekleşecek görüşmeye saatler kala dikkat çekici bir kulis bilgisi ortaya çıktı. İddialara göre, görüşme öncesinde Erdoğan’a bir dosya gönderildi. Peki dosyanın içeriğinde ne var? Detaylar haberde…

Bugün siyaset gündeminin merkezinde, CHP Genel Merkezi'nde yapılacak olan kritik görüşme yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir araya geleceği bu zirvede, dikkat çeken gelişmelere sahne olacak.

cuqpbvfi00wqg9gcktijyg.webp

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin aktardığına göre, görüşmenin ana gündem maddelerinden biri Osman Kavala davası olacak. Selvi, Erdoğan ve Özel'in görüşmesinde Kavala dosyasının masaya yatırılacağını belirtti.

KAVALA DOSYASI SARAY'A SUNULDU

Gezi Parkı davasının da ele alınmasının beklendiği görüşmede, gezi tutuklusu Osman Kavala'nın dosyasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gittiği ve sunulduğu aktarıldı. Geçen yıl başlayan yeniden yargılama sürecinde önemli rol oynayan Avukat Hilal Zengin'in çalışmalarının arkasında, AKP'li Avukat Murteza Zengin'in bulunduğu bildirildi.

osm1-2.webp

MAHKEME KARARI VE ADALET BAKANLIĞI'NIN İNCELEMESİ

Selvi’nin aktardığına göre, görüşme öncesinde bir önemli gelişme daha yaşandı. Bu gelişme Osman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin’in “kanun yararına bozma” talebiyle yaptığı başvuru oldu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, bu başvuru üzerine Kavala dosyasını Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, kanun yararına bozma talebini inceleyecek. Bakanlığın görevlendirdiği hâkimin dosya üzerindeki incelemesini tamamlamasının ardından, dosyanın Yargıtay’a gönderilmesi gündeme gelebilecek.

İlgili Haberler
Sinan Oğan TOKİ’den malikaneye nasıl geçti. Eski komşusu açıkladı
Erdoğan 18 yıl sonra ilk kez geliyor. Bütün gözler bugün Ankara’da olacak
Erdoğan’ın Akşener’e sorduğu soru ortaya çıktı
Son Haberler
Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz Gündem
Tam 27 ilde resmen yasaklandı! Ormanlara giremeyeceksiniz
Hizbullah İsrail savaş uçağını hedef aldığını açıkladı Dünya
Hizbullah İsrail savaş uçağını hedef aldığını açıkladı
Peynire lezzet katıyordu. Koruma altına alındı Yaşam
Peynire lezzet katıyordu. Koruma altına alındı
İzmir’de toplu ulaşım kararı! Gündem
İzmir’de toplu ulaşım kararı!
Bankaların bu kampanyası için sakın imza atmayın Ekonomi
Bankaların bu kampanyası için sakın imza atmayın
Ünlü model İngiliz futbolcu ile evlendi. Düğüne kız kardeşini davet etmedi Magazin
Ünlü model İngiliz futbolcu ile evlendi. Düğüne kız kardeşini davet etmedi
‘Hasta olduğuna inanmıyoruz’ diyerek ambulansın önünü kestiler. Vay vicdansızlar vay Gündem
‘Hasta olduğuna inanmıyoruz’ diyerek ambulansın önünü kestiler. Vay vicdansızlar vay