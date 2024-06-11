Erdoğan’ın CHP’ye ziyaretine saatler kala Saray’a giden dosya

Bugün siyaset gündeminin merkezinde, CHP Genel Merkezi'nde yapılacak olan kritik görüşme yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir araya geleceği bu zirvede, dikkat çeken gelişmelere sahne olacak.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin aktardığına göre, görüşmenin ana gündem maddelerinden biri Osman Kavala davası olacak. Selvi, Erdoğan ve Özel'in görüşmesinde Kavala dosyasının masaya yatırılacağını belirtti.

KAVALA DOSYASI SARAY'A SUNULDU

Gezi Parkı davasının da ele alınmasının beklendiği görüşmede, gezi tutuklusu Osman Kavala'nın dosyasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gittiği ve sunulduğu aktarıldı. Geçen yıl başlayan yeniden yargılama sürecinde önemli rol oynayan Avukat Hilal Zengin'in çalışmalarının arkasında, AKP'li Avukat Murteza Zengin'in bulunduğu bildirildi.

MAHKEME KARARI VE ADALET BAKANLIĞI'NIN İNCELEMESİ

Selvi’nin aktardığına göre, görüşme öncesinde bir önemli gelişme daha yaşandı. Bu gelişme Osman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin’in “kanun yararına bozma” talebiyle yaptığı başvuru oldu. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, bu başvuru üzerine Kavala dosyasını Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’ne gönderilmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, kanun yararına bozma talebini inceleyecek. Bakanlığın görevlendirdiği hâkimin dosya üzerindeki incelemesini tamamlamasının ardından, dosyanın Yargıtay’a gönderilmesi gündeme gelebilecek.