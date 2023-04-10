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  • "Erdoğan'ın ayakkabısını yalamamız lazım" demişti aday yapılmadı. Bu bir yaladım yaladım yaranamadım haberidir

"Erdoğan'ın ayakkabısını yalamamız lazım" demişti aday yapılmadı. Bu bir yaladım yaladım yaranamadım haberidir

"Erdoğan'ın ayakkabısını yalamamız lazım" diyen AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız yeni dönemde milletvekili aday listesinde yer almadı.

Haber Giriş: 10 Nisan 2023 Pazartesi - 19:00
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"Erdoğan'ın ayakkabısını yalamamız lazım" demişti aday yapılmadı

''Erdoğan'ın ayakkabısını yalamamız lazım'' demişti aday yapılmadı. Bu bir yaladım yaladım yaranamadım haberidir
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Katıldığı bir televizyon programında Erdoğan için söylediği, “Ayakkabısını elimizle yalamamız lazım” ifadeleriyle tepki çeken AKP Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, aday listelerinde yer bulamadı.

AKP, 14 Mayıs'ta yapılacak genel seçimlerde milletvekili adaylarının listesini önceki gün Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti.

"ERDOĞAN'IN AYAKKABISINI ELİMİZLE YALAMAMIZ LAZIM" DEMİŞTİ

Katıldığı bir televizyon programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında "Biz Tayyip ağabeye ihaneti bırak, sırtımızda taşımamız lazım. Yani ayakkabısını elimizle yalamamız lazım" sözleri gündem olan AKP Milletvekili Şenel Yediyıldız, partisinin 28. dönem milletvekili adayları arasında yer alamadı. 

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPTI

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Yediyıldız, şu açıklamalarda bulundu:

"2018 yılında Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğanın takdiri ve halkımızın teveccühü ile 27. Yasama Döneminde Ordu Milletvekili olarak görev yaptığım AK Partimizde bayrağı yol arkadaşlarıma devrediyorum."

 

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