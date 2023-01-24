Fatih Portakal'ın sorusuna Mustafa Sarıgül çok sinirlendi. Sözlerine çok dikkat etmen lazım

Gazeteci Fatih Portakal ile Portakal’ın Youtube kanalına katılan TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül arasında dikkat çeken bir diyalog gerçekleşti.

SARIGÜL'DEN PORTAKAL'A YANIT

Fatih Portakal'ın "67 yaşındasınız maşallah iyi görünüyorsunuz ama bu yaşta sosyal medyaya bu kadar hakim olabilmek de güzel bir şey." sözlerine Sarıgül’den beklenmedik bir çıkış geldi.

“SÖZLERİNE ÇOK DİKKAT ETMEN LAZIM”

Sarıgül, " Anlamadım, anlamadım. Mustafa Sarıgül'le konuşuyorsun. Sözlerine çok dikkat etmen lazım" dedi.

Sarıgül şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Portakal, Mustafa Sarıgül'le konuşuyorsun. Sözlerine çok dikkat etmen lazım ve Türkiye Değişim Partisi'nin tüzüğünü okuman lazım. Türkiye Değişim Partisi'nin birinci programında yaşı kaldırdık. Herkes hissettiği yaştadır. Şu anda ben 35 yaşındayım. Konuşuyorsun."

İşte o anlar: