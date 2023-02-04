Fatih Portakal'dan Erdoğan'ı uykusuz bırakacak paylaşım. Seçimin sonucunu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli'de restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi ile Sultan Korusu'nun açılış töreninde yine Atatürk ve İnönü'yü hedef almış "14 Mayıs'ta gidilecek seçimlerde küresel güçleri arkasına alarak tek parti faşizmini hortlatmak isteyenlere yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz. Seçimde Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir diyerek huzurunuza geliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

AKP’nin 21 yıldır ‘tek başına’ iktidarda olmasına rağmen Erdoğan’ın ‘tek parti’ ve ‘yeter söz milletindir’ ifadelerini kullanması büyük tepki çekmiş ve konuyla ilgili yorumlar ardı ardına gelmişti. Konuyla ilgili son olarak gazeteci Fatih Portakal dikkat çeken bir yoruma imza attı.

Portakal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “1950’nin 14 Mayıs’ında tek parti dönemi bitmişti, umarım 2023’ün 14Mayıs’ında millet sözünü söyler, tek adam yönetimi biter. #değişimmutlakaşart” ifadelerini kullandı.