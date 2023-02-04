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  • Fatih Portakal'dan Erdoğan'ı uykusuz bırakacak paylaşım. Seçimin sonucunu açıkladı

Fatih Portakal'dan Erdoğan'ı uykusuz bırakacak paylaşım. Seçimin sonucunu açıkladı

Gazeteci Fatih Portakal 14 Mayıs’ta yapılmasına kesin gözüyle bakılan seçimleri işaret ederek dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 18:50
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Fatih Portakal'dan Erdoğan'ı uykusuz bırakacak paylaşım

Fatih Portakal'dan Erdoğan'ı uykusuz bırakacak paylaşım. Seçimin sonucunu açıkladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sultanbeyli'de restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi ile Sultan Korusu'nun açılış töreninde yine Atatürk ve İnönü'yü hedef almış "14 Mayıs'ta gidilecek seçimlerde küresel güçleri arkasına alarak tek parti faşizmini hortlatmak isteyenlere yeni bir meydan okumaya hazırlanıyoruz. Seçimde Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir diyerek huzurunuza geliyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

AKP’nin 21 yıldır ‘tek başına’ iktidarda olmasına rağmen Erdoğan’ın ‘tek parti’ ve ‘yeter söz milletindir’ ifadelerini kullanması büyük tepki çekmiş ve konuyla ilgili yorumlar ardı ardına gelmişti. Konuyla ilgili son olarak gazeteci Fatih Portakal dikkat çeken bir yoruma imza attı.

Portakal sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “1950’nin 14 Mayıs’ında tek parti dönemi bitmişti, umarım 2023’ün 14Mayıs’ında millet sözünü söyler, tek adam yönetimi biter. #değişimmutlakaşart” ifadelerini kullandı.

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Sinan
4.02.2023 19:19
Tek parti de tek adam da bir demokrasinin zehridir. İslam yönetim mantalitesine, istişare felsefesine de aykiridir  
 
Sedat
4.02.2023 19:15
@Mihrak Çok doğru bir tespit aynen katlıyorum. Batılılar Erdoğan'ın gitmesini istemez. Erdoğan olmasa 13 milyon istilacı ülkeye gelemezdi.  
 
1950
4.02.2023 18:57
Koskoca İyi Parti 5 senedir birlikte olduğu Kılıçdaroğlu’nun tanımamış, birde vatandaşa soralım? Yahu islam ülkeleri mezhepçilikten çöktü, ülkenin çoğu Sünni, Alevi istemiyor? Öyle mi, Yazık size  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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