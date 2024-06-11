Erdoğan'ın Ayşe Ateş ile görüşme kararı sonrası Bahçeli'den tartışma yaratacak fotoğraf

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin bugünkü TBMM grup toplantısında taktığı yüzük ve rozet dikkat çekti. Yüzüğünde “Allah bana yeter” ifadesi, grup toplantısında taktığı rozette ise Göktürk alfabesi ile Allah bana yeter ifadesinin yer aldığı görüldü.

PAYLAŞIM AYŞE ATEŞ KARARI SONRASINDA GELDİ

Ankara’da sokak ortasında suikaste uğrayan Ülkü Ocakları eski başkanı Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, yaptığı açıklamada Erdoğan’ın özel kalemi tarafından arandığını ve Erdoğan’ın kendisi ile görüşmek istediğini açıklamıştı.

MHP liderinin geçtiğimiz grup toplantısında bu konuya üstü kapalı bir şekilde değinmiş ve sonrasında Ayşe Ateş’in Erdoğan ile görüşmesi iptal edilmişti.

Dün CHP Genel Merkezinde konu hakkında tekrar açıklama yapan Ayşe Ateş gelişmeleri aktardıktan sonra Erdoğan’ın özel kalemi tarafından tekrar arandığını ve görüşmenin bugün yapılma ihtimali olduğunu duyurdu.

"CUMHURBAŞKANIMIZ İSTEDİĞİ İLE GÖRÜŞEBİLİR"

Yapılan açıklamalar sonrasında bugün grup toplantısı yapan Bahçeli “Cumhurbaşkanımız dilediği ile görüşebilir” açıklaması yapmıştı.

Grup toplantısı sonrasında sosyal medya hesabı Instagram üzerinden çok konuşulacak bir fotoğraf paylaşan Bahçeli, yüzüğünü yakın bir çekim ile takipçileri ile paylaştı.

Yüzüğün üzerinde “Allah bana yeter” yazısının yazılığı paylaşıma hiçbir not düşülmezken, aynı zamanda Bahçeli’nin grup toplantısı yaptığı sırada ceketine taktığı rozette de Göktürk alfabesi ile “Allah bana yeter” ifadesi yer alıyordu.