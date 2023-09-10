Erdoğan'ın Barış Duvarı ziyaretindeki detayı Zafer Arapkirli yakaladı. Gören herkesin kim olduğunu anlaması 2 saniye sürmedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti. Erdoğan, ziyarette Rajghat Anıt Mezarı'nda "Barış Duvarı"nı imzaladı.

Gandhi'nin en sevdiği ilahilerin dinletildiği ziyaretin ardından Erdoğan ve diğer liderler, zirvenin gerçekleştiği Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin "Tek Gelecek" başlıklı üçüncü oturumuna katıldı.

Gazeteci Zafer Arapkirli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzaladığı duvarı sosyal medya hesabından paylaştı. Arapkirli, “Birine benzettim ama…” notuyla paylaştığı fotoğrafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Gandhi arasındaki benzerliğe dikkat çekti.