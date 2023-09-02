Dekan SMS atarak kendini kutladı ve başarılar diledi. Dünyada ve tarihte bir ilk İTÜ’de gerçekleşti

Editör: Abdullah Keleş

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof Dr. İlker Murat Koç, 27 Mart tarihinde vekaleten Makina Fakültesi dekanlığına atandı. Koç, daha sonra yaklaşık 5 ay boyunca vekaleten yürüttüğü göreve asaleten getirildi.

Görevlendirmenin ardından Makine Fakültesi Dekanlığı tarafından öğrencilerin telefonlarına gönderilen SMS ise dikkat çekti.

SMS’te Dekan Koç’un kendi kendini tebrik ettiği görüldü.

“AYIP OLMUYOR MU HOCAM?”

Söz konusu SMS’i sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci Zafer Arapkirli, İlker Murat Koç’a “Ayıp olmuyor mu hocam?” ifadeleriyle seslenerek, “1773’ten beri böyle bir komiklik görmedi bu mektep, hocam” dedi.

Arapkirli, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

AYIP OLMUYOR MU HOCAM? İnsan, kendi kendini tebrik için SMS mi atar? Bu kadarına düşmeyin hocam. Güldürüyorsunuz hocam. Koskoca İTÜ'yü ne hallere soktunuz hocam. 1773'den beri böyle bir komiklik görmedi bu mektep, hocam. Pes be hocam!