Zafer Arapkirli Fatih Portakal'ı fena yakaladı

Gazeteci Zafer Arapkirli, sosyal medyada gittiği ardı ardına reklam yapan meslektaşı Fatih Portakal’ı eleştiri yağmuruna tuttu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Zafer Arapkirli Fatih Portakal'ı fena yakaladı

Sosyal medyada “örtülü reklam” yapmaktan kaçınmayan ve "Influencer" gibi tanıtım yapan gazetecilere yönelik eleştiriler zaman zaman yapılıyor.

Konuyla ilgili daha önce Fatih Portakal’a sert tepki gösteren ve gazetecilik dersi veren Zafer Arapkirli aynı tepkilerini yine sıraladı.

Zafer Arapkirli, İtalya tatilinin ardından sosyal medya hesabından turizm firmalarının reklamını yapan Fatih Portakal’a, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluklar Bildirgesi’nde yer alan “Gazeteciler ilan, reklam, tanıtıcı reklam veya sponsorlu metinleri yazmamalı, reklamlarda yüzü ya da sesiyle yer almamalı, sosyal medya hesaplarında, web sitelerinde, bloglarında vs. de reklam, tanıtım, ürün yerleştirme yapmamalıdır. Tanıtım veya reklam yüzü olarak algılanmasına sebep olacak durumlardan kaçınmalıdır.” bölümünü hatırlattı.

“MAGAZİN FİGÜRÜ DEĞİL GAZETECİSİN”

Arapkirli ayrıca şu ifadeleri kullandı:

SEVDİN BU REKLAM İŞİNİ İnadına yapıyorsun. Senin adına utandığımdan, ismini gizledim. Ama, ayıp. Dişçi, berber, gözlükçü, köfteci, lahmacuncu vs. yetmedi. Şimdi de turizmci REKLÂMI... -Magazin figürü değil, gazetecisin. -Millet merak etmiyor. -Meslek etiğine aykırı.”

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“GAZETECİNİN AKLINDAN BİLE GEÇİRMEMESİ GEREKEN BİR İŞTİR.”

Arapkirli daha önce ise Portakal’ın Datça’da gittiği bir mekanın hakkında benzer bir paylaşım yapmasına sinirlenmiş “Gittiğiniz bir mekânın, özellikle de pahalı ve şatafatlı bir yerin (ismen) reklamını yaparak paylaşımda bulunmak, bir gazetecinin aklından bile geçirmemesi gereken bir iştir.

1. Görgüsüzlük

2. Hele ki böyle bir devirde, ahlâksızlık

3. Meslek etiğine aykırıdır.” ifadelerini kullanmıştı.

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