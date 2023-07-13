Erdoğan'ın borçlanma yetkisi 3 kat artırıldı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda ‘6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi için MTV İhdası ile Bazı Kanunlarda 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ görüşülmeye devam ediyor.

Maddeye göre net borç kullanımı Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanı tarafından 3 katına kadar çıkarılabilecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı’nın borçlanma yetkisini 33 katına çıkaran teklif AKP ve MHP milletvekillerinin oyları ile kabul edildi.

Teklifin kabul edilmesine Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Kadıgil,‘’Devletin 100 Yılda biriktirdiği toplam dış borcun yarısı kadar’’ diye ifade ettiği borçlanma yetkisine, “Az önce Genel Kurul’da yapılan oylamayla torba yasanın 11. Maddesi kabul edildi. Yani AKP ve MHP’li vekiller, Türkiye Cumhuriyeti’ni 1.457.288.394.030,00 TL’ye kadar (devletin 100 YILDA biriktirdiği toplam dış borcun yarısı kadar) borçlandırma yetkisini tek başına Tayyip Erdoğan’a verdiler. Şimdi de odalarına milletin vekilliği payesi için gelen tebrikleri kabul etmeye döndüler” sözleri ile tepki gösterdi.