Erdoğan’ın büyükelçi iddiasına Kılıçdaroğlu’ndan yanıt. Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayıp cevap verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun büyükelçilere vaatler verdiğini ve terör örgütü PKK’nın Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini iddia etmişti.
KILIÇDAROĞLU YANIT VERDİ
Erdoğan’ın iddialarına Kılıçdaroğlu yanıt verdi. Erdoğan’ın Twitter paylaşımını alıntılayan Kılıçdaroğlu gençlere seslendi.
Kılıçdaroğlu’nun yanıtı şöyle:
“Sevgili gençler işte sizinle geçeceğimiz eşik budur. Bu rezaletleri bir daha bu ülke yaşamasın istiyorsan, gerekeni yapacaksın. Gençler, Halep Oradaysa Arşın Buradadır.”