Erdoğan’ın büyükelçi iddiasına Kılıçdaroğlu’ndan yanıt. Erdoğan’ın paylaşımını alıntılayıp cevap verdi

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyükelçi iddiasına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın konuyla ilgili Twitter paylaşımını altıntılayarak “Sevgili gençler işte sizinle geçeceğimiz eşik budur. Bu rezaletleri bir daha bu ülke yaşamasın istiyorsan, gerekeni yapacaksın” dedi.