Erdoğan'ın Murat Kurum'u İBB adayı yapmak için üstünü çizdiği isim ortaya çıktı

İktidara yakın gazeteci Adem Metan, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının eski Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u telefonla arayarak adaylığını tebliğ etti. Yarın saat 14:00'da Haliç'te yapılacak toplantıda Murat Kurum'un İBB Başkanlığı Adaylığı kamuoyuna duyurulacak. Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum, İstanbul belediye başkanlığı için yarışacak.

MURAT KURUM VE ERGÜN TURAN'IN ADI MASADAYDI

Siyaset kulislerinde AKP'nin İstanbul adaylığı için birçok isim konuşuluyordu. Ancak son olarak geriye iki isim kaldı. O isimler Eski Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan’dı.

Murat Kurum ile Ergün Turan arasında bir düzine anket yapıldı. Ergün Turan'ın Trabzonlu olması, TOKİ tecrübesi olması son iki isimden biri olmasında önemli bir rol oynadı. Erdoğan, Turan'ı eleyerek İBB adayının Murat Kurum olmasında karar kıldı.

ALİ YERLİKAYA DA GÜNDEME GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, adayın açıklanacağı tarih olan 7 Ocak öncesi, İBB Başkan Adaylığı için gündeme geldi. Kamuoyunda Ali Yerlikaya lehine oluşan hava değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Murat Kurum'da karar kıldı.

MURAT KURUM 1. BÖLGE 1. SIRA ADAYIYDI

Murat Kurum 2006-2008 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürü olarak görev yaptı. Kurum ayrıca, 2009'dan 2018'e kadar Emlak Konut Genel Müdürlüğü görevini yaptı.

Murat Kurum ayrıca Mayıs ayındaki genel seçimlerde AK Parti'nin 1. bölge 1. sıra milletvekili adayıydı.