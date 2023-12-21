Erdoğan’ın emeklilere yapacağı seçim kıyağı ortaya çıktı. Emeklileri tav edecek paket

Yeni yılda tüm çalışanlara, memur ve emeklilere zam yapılacak. 2024 yılından itibaren yapılacak zam oranı ise merak konusu. Ay sonun zor getiren emekli zammı dört gözle bekliyor.

Yerel seçimlere az bir vakit kala ise partiler çalışmalarına devam ediyor. AKP’nin ve Erdoğan’ın seçim kampanyası olarak emeklilere vereceği paket de sızdı.

Bir televizyon kanalının canlı yayınında Erdoğan'ın yerel seçim müjdesi olarak emeklilere indirim yapacağı iddia edildi.

Emeklilere kentlerde verilebilecek özel kartlarla ulaşım, market alışverişi, özel hastane harcamaları gibi başlıklarda indirim sağlanabilir mi? Böyle bir sistem kurulabilir mi?

AKP’nin bu sorulara yanıtlar aradığı öne sürüldü.

SGK UZMANI DA NET RAKAM VERMİŞTİ

Öte yandan SGK uzmanı Özgür Erdursun, en düşük emekli aylığının 11.000 TL olabileceğini söyledi.

Erdursun “En düşük emekli aylığı olan 7.500₺, 11.000₺‘nin üstüne çıkar… (Ayrıca seyyanen zam yapılır mı bilinmiyor).” İfadelerini kullandı.