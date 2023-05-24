Erdoğan'ın en yakınındaki adamın söylediklerini duyan AKP'liler sandığa gitmekten vazgeçiyor

Sokak röportajında bugüne kadar AKP’ye oy verdiğini söyleyen bir vatandaş bu sefer Kılıçdaroğlu’na oy vereceğini belirtti. Orhan Uğuroğlu "Engellenmeden izleyin" diyerek paylaştı.

Erdoğan'ın en yakınındaki adamın söylediklerini duyan AKP'liler sandığa gitmekten vazgeçiyor

Editör: Serkan Talan

Kendine Muhabir isimli YouTube kanalının mikrofonuna konuşan bir vatandaş, bugüne kadar AKP'ye oy verdiğini, bugüne kadar sokaktan insan çevirip AKP'ye oy vermeye götürdüğünü belirtti.

İlk turda da Sinan Oğan'a oy verdiğini belirten vatandaş, İmam Hatip mezunu olduğunu ve 7 kuşak Erdoğan'a oy verdiğini dile getirdi.

Ancak AKP'nin yaptığı yanlışlardan ve ekonomiden memnun olmadığını belirten o vatandaş, bu sefer Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyledi.

O vatandaş ayrıca akrabalarının FETÖ'cü olduğunu ve mallarına çökülmesin diye biat ettiklerini ve Müslüman'ın zengin olamayacağını, haramsız olamayacağını sözlerine ekledi.

Videoyu alıntılayan Yeniçağ Gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu videoyu paylaşarak, “Erdoğan'a oy veren AKP seçmenleri engellenmeden sonuna kadar seyredin” dedi.

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Vatandaşın röportajdan sözleri:

İkinci turda adayınız kim. Kimi destekleyeceksiniz?

-Biz o dayı verdik de aday eğildi?

-Sinan Oğan mı?

-Ben en çok bunu merak ediyorum. Sinan Oğancılar nasıl hareket edecek bunu merak ediyorum?

-Bunu yayınlayacak mısın?

-Ben dini siyaseti iyi bilen biriyim. Yayınlayacak mısın bunu. Kesin asarlar bizi. İmam Hatip mezunuyum. 60 tane milletvekilinin saldırdığı anı hatırlayacaksın. Orada bir duracaksın. Sinan Oğan’a oy verecek bir adam değilim. 7 kuşak Tayyip Erdoğancıyım ben. Aynı sofrada oturmuşluğumuz var. O kadar yakınız. Evimizde çay dağıttığını bilirim ben. İsimleri de var yani gösteriyim sana. Amcamın oğlu. Ben de şuradayım. Necmettin Erbakan. Dizinin dibindeyiz. Temelden destek verdiğimiz kişi. 5 Kuşak peşinden koştuk. Benim ailem hala AK partili. Sağımız solumuz Ak partili. Annem CHP’ye oy verirsen hakkımı helal etmem dedi. Eğriyi doğruyu görebiliyoruz.

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"ÖNCE KEMERİ KENDİ SIKACAK"

Yeni kuşağız eğriyi doğruyu görebiliyoruz. Bu el var ya. Ben bu ele vura vura vura aynı böyle oy vereceğim CHP’ye. Şimdi ben hain miyim? Ben FETÖ’cümüyüm. 40 yıl arkadaşlık yapmışız. Senin hiç mi kabahatin yok?

Reis iktisadı öneriyorsa kendi eşrafı da yapacak. Buyurmayla olmaz. Bize buyurduğunu kendi de yapacak. Kendi lider olarak yapması lazım. Şöyle düşünün bir baba çalıyorsa oğluna çalma dese işe yarar mı? Önce kemeri kendi sıkacak.

-İtibardan tasarruf olmaz gibi sloganlar var?

Olur mu canım. Hz. Ömer’in itibarı yok muydu? Peygamberimizin itibarı yok muydu? Şimdi onlar CHP ile uğraşabilirler. Benle uğraşamazlar. Süleyman Soylu gibi bir zihniyetten bir zihniyete geçmedim ben. Kanımı akıtsan Tayyip Erdoğan akar. O kadar çok seviyorum. Ömrümü istese veririm ama bir oy vermem. Bir oy verirsem namerdim. Ülkeyi bu hale getirmeyecekti.

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