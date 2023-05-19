Sokak röportajında 10 AKP'li ihtiyar ile korkmadan savaşan muhabir herkese ağzının payını verdi

Türkiye'nin kaderini belirleyecek seçimin ikinci turuna günler kala bir sokak röportajı yine sosyal medyada gündem oldu.

LafaGel adlı YouTube kanalında bir muhabirin 10 AKP'li ile savaştığı anlar beğeni rekorları kırdı. Mikrofonu uzattığı her AKP'nin açıklamasına cevap veren ve AKP'lilerin üzerine giderek "bundan haberiniz var mı, AKP'nin bunu yaptığını biliyor muydunuz" diyerek verdiği örneklerle tüm tezleri çürüten muhabirin konuşması sosyal medya viral oldu.

İlk olarak AKP'yi savunan bir vatandaşın yanına giderek "AKP zihniyetinde şehide 'kelle' denildi mi? Öcalan'a 'sayın' dedi mi?" diye sordu.

"ERDOĞAN İNSAN DEĞİL"

AKP'li vatandaş muhabire "sen Tayyip'ten ne istiyorsun" diye sorunca muhabir "soru soruyorum" yanıtını verdi.

Erdoğan'ı 'Dünya lideri' olarak tanımlayan AKP'li vatandaş "onun hakkında bir şey konuşamazsınız" diyerek muhabirin Erdoğan hakkında konuşmaması gerektiğini söyledi. Muhabir ise "neden o da bir insan değil mi?" diye sordu. Bu soruya vatandaş hiç düşünmeden "hayır insan değil" yanıtını verdi.

"VATAN HAİNİSİN"

"Oslo'da kim oturdu masaya? Öcalan'a mektubunu TRT'de kim okuttu" sorularını soran muhabire AKP'li vatandaş "ya bırakın şimdi, Tayyip hakkında bir şey konuşmaya hakkınız yok" yanıtını verdi.

"Benim hakkım var ben konuşurum" savunması yapan muhabire AKP'li vatandaş Suriyelilerin ülkeye doldurulması konusuna ise "Suriyeliler bizim kardeşimizdir" yanıtını verdi.

Diğer AKP'liler de sözlü atışmaya destek çıkarak muhabiri "vatan haini" ilan etti.