Sokak röportajlarında böylesi görülmedi. İzleyen bir daha izliyor

İşte size bir sokak röportajı. İçinde tarih dersi de var... Hem de 80 öncesi tarihle ilgili. Demirel ve Ecevit kastedilerek, "Bunlar kuyruk yarattı" diyenlere. İzleyin o kuyruğun nedenlerini öğrenin

Sokak röportajlarında böylesi görülmedi. İzleyen bir daha izliyor

Bir sokak röportaji...Tarih dersi gibi...Hem gençlere hem de 1980'den öncesi 'Kuyruk var' diyenlere.Sokak röportajı yapan bir genç, mikrofonu yaşı 70 civarında olan bir kişiye mikrofonu uzattı. İşte o kişi bakın neler söyledi:

"Benim gibi densizler çıkıyor, moruklar...Oooo kuyruklar vardı 70'lerde. Ben 70 yaşına geliyorum. Ben bir kuyruk görmedim. (Kıbrıs Barış Harekatını kastediyor) Amerika ambargo koydu, 74 yılında Ecevit eyvallah dedi. Adana'daki üssü müsse tankı topu yığdı. Üç günde ambargo kalktı. Tüp kuyruklar var diyorlar. Telefonla çekmiş 70'lerde kimin elinde telefon mu vardı. Bana biri söylesin. Tepede oturum zırvalıyanlara"

Röportajın bazı bölümlerini kesmek zorunda kaldık ama bu 70 yaşlardaki kişi, gençlere ve 80'den önce Ecevit ve Demirel'i kastederek, "kuyruk yarattı" diyenlere tarih dersi verdi. Çünkü, 1974 yılında Türkiye'nin Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından Amerika başka silah olmak üzere ambargo koydu. Bu ambargonun ardından ülkede kuyruklar oluştu. Tüp kuyru, gaz kuyruğu, yağ kuyruğu gibi kuyruklar oluştu. O kuyrukların nedeni nedeni belli:ambargo. Türkiye'ye uygulanan bu ambargo ülkenin yıllarca geri gitmesini sağladı. ABD Kongresi'nin 1978 yılının eylül ayında ambargoyu kaldırdı.

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