Sokak röportajında tüm ezberleri bozdu ‘Bir partiyi tutup yıllarca peşinden gidenlere ben putperest diyorum’

Bir sokak röportajında konuşan kadın, ülkemizin tarım ve üretim açısından önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, yıllarca aynı partinin peşinden gidenlerin "putperest" olduğunu söyledi.

Sokak röportajında tüm ezberleri bozdu ‘Bir partiyi tutup yıllarca peşinden gidenlere ben putperest diyorum’

Demokrasi vaatleriyle seçmenlerin oylarını alan siyasetçilerin koltuğa oturduktan sonra sözlerini tutmadıklarını belirten kadın, dini inançlarının siyasetle bir alakası olmadığını, insanların kendi mezarlarına kendi gireceklerini ifade etti.

Kendisinin ilkokul mezunu olmasına rağmen, üniversite mezunlarının bile cahil kaldığını belirten kadın, insanların kitap okuyup dünyayı kimlerin yönettiğini ve coğrafyamızın kimler tarafından sömürüldüğünü öğrenmeleri gerektiğini savundu.

Kadın, her şeyin kader olduğunu söyleyenlere karşı çıkarak, insanların iyi olanı da kötü olanı da kendilerinin yaptığını, her şeyi Allah'ın yapmadığını vurguladı.

"BİR PARTİYİ TUTUP YILLARCA PEŞİNDEN GİDENLERE BEN PUTPEREST DİYORUM"

Sokak röportajında konuşan kadın şunları söyledi. “Tarım ülkesiyiz pahalı, üretim ülkesiyiz. Bir partiyi tutup da yıllarca aynı partinin arkasından gidenlere ben zaten putperest diyorum.

Her gelen demokrasi getireceğim diyor. Ama maşallah koltuğa oturunca bırakmıyorlar. Yok şunu dini getirmiş, bana ne namaz kılsa ne kılmasa ne başını örtse ne örtmese ne. Bana ne herkes kendi günahıyla sevabıyla herkes kendi mezarına kendi girecek.

Bak ben ilkokul mezunu bile değilim. Ama ben üniversite okuyanlara taş çıkarırım. İnsanlar üniversite okuyor ama cahil kalıyor. Kitap okusunlar araştırsınlar dünyayı kimler yönetiyor? Bu coğrafyayı kimler sömürüyor? Bunu bir öğrensinler.

Her şeye kader demesinler. Her şeyi Allah yaptı demesinler. İyisini insanlar yapıyor da kötü olunca mı Allah yapıyor?”

Öne Çıkanlar
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Aile Sağlığı Merkezlerini sömürü merkezi haline getirmişler!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Sağlıkhane mi ticarethane mi belli değil!
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
Aile 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Aile yeni bölüm ne zaman?
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
TOGG Boğaz Köprüsü'nde arıza yaptı. Görülmesin diye üstü örtüldü
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
3 Mayıs Türkçülük Günü nedir? 3 Mayıs Türkçülük Günü nasıl ortaya çıktı?
Son Haberler
Husumetlisi olduğu genci pompalı tüfek ile hayattan kopardı Güncel
Husumetlisi olduğu genci pompalı tüfek ile hayattan kopardı
Erdoğan ‘Eş, dost, akraba kimse varsa hepsine tek tek ulaşacağız. Şayet kırgınlık, küskünlük varsa muhakkak gönül alacağız’ Siyaset
Erdoğan ‘Eş, dost, akraba kimse varsa hepsine tek tek ulaşacağız. Şayet kırgınlık, küskünlük varsa muhakkak gönül alacağız’
Mansur Yavaş: Seçimi kazanmak için bunlar Kandil'i de konuşturur kendileri de gider İmralı'yla konuşur Siyaset
Mansur Yavaş: Seçimi kazanmak için bunlar Kandil'i de konuşturur kendileri de gider İmralı'yla konuşur
Suudi Bakan ve BM Genel sekreteri görüştü: Sudan'daki çatışmalar masada Dünya
Suudi Bakan ve BM Genel sekreteri görüştü: Sudan'daki çatışmalar masada
İzmir depreminde yıkılan binayla ilgili 2 sanığa hapis cezası Güncel
İzmir depreminde yıkılan binayla ilgili 2 sanığa hapis cezası
Bursa Galatasaray'a taş koydu Spor
Bursa Galatasaray'a taş koydu
Kahramanmaraş'ta seçimler için hasarlı okulların bahçelerine konteyner kuruldu Güncel
Kahramanmaraş'ta seçimler için hasarlı okulların bahçelerine konteyner kuruldu