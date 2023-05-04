Sokak röportajında tüm ezberleri bozdu ‘Bir partiyi tutup yıllarca peşinden gidenlere ben putperest diyorum’

Demokrasi vaatleriyle seçmenlerin oylarını alan siyasetçilerin koltuğa oturduktan sonra sözlerini tutmadıklarını belirten kadın, dini inançlarının siyasetle bir alakası olmadığını, insanların kendi mezarlarına kendi gireceklerini ifade etti.

Kendisinin ilkokul mezunu olmasına rağmen, üniversite mezunlarının bile cahil kaldığını belirten kadın, insanların kitap okuyup dünyayı kimlerin yönettiğini ve coğrafyamızın kimler tarafından sömürüldüğünü öğrenmeleri gerektiğini savundu.

Kadın, her şeyin kader olduğunu söyleyenlere karşı çıkarak, insanların iyi olanı da kötü olanı da kendilerinin yaptığını, her şeyi Allah'ın yapmadığını vurguladı.

"BİR PARTİYİ TUTUP YILLARCA PEŞİNDEN GİDENLERE BEN PUTPEREST DİYORUM"

Sokak röportajında konuşan kadın şunları söyledi. “Tarım ülkesiyiz pahalı, üretim ülkesiyiz. Bir partiyi tutup da yıllarca aynı partinin arkasından gidenlere ben zaten putperest diyorum.

Her gelen demokrasi getireceğim diyor. Ama maşallah koltuğa oturunca bırakmıyorlar. Yok şunu dini getirmiş, bana ne namaz kılsa ne kılmasa ne başını örtse ne örtmese ne. Bana ne herkes kendi günahıyla sevabıyla herkes kendi mezarına kendi girecek.

Bak ben ilkokul mezunu bile değilim. Ama ben üniversite okuyanlara taş çıkarırım. İnsanlar üniversite okuyor ama cahil kalıyor. Kitap okusunlar araştırsınlar dünyayı kimler yönetiyor? Bu coğrafyayı kimler sömürüyor? Bunu bir öğrensinler.

Her şeye kader demesinler. Her şeyi Allah yaptı demesinler. İyisini insanlar yapıyor da kötü olunca mı Allah yapıyor?”