İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler

Sokak röportajında ironi yapan bir vatandaşın sözleri izlenme rekorları kırdı. İşte o röportaj...

İzlenme rekorları kıran sokak röportajı: İyi giderse biz yaparız kötü giderse dış güçler

Seçime sayılı günler kala, Youtube kanallarının yaptığı seçim özel sokak röportajları vatandaşın nabzını tutmaya devam ediyor.

Bir sokak röportajında vatandaşın, ironi dolu sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Röportaj sırasında vatandaş “Pahalılık yok. Poşet yine 25 kuruş. Çıkar telefonunu. İyi giderse biz yaparız, kötü giderse dış güçler. 5000 lirayı ev kirasına ver, 500 lirayla idare et. Porsiyonunu küçült.” dedi.

Yaptığı ironiyi anlamayan bir başka vatandaş ise "Nasıl küçülteceksin?" diye itiraz etti.

Vatandaş ise yanıt olarak "Az ye. Az ye pudra şekeri kullan." dedi.

Vatandaş ise sözlerine şöyle devam etti:

"Orjinal ayakkabıyı AK Partililer giyiyor, sen niye giyiyorsun ya. Ayıp ya. Her şey onlara layık. 3 maaş 5 maaş 10 maaş 15 maaş hepsi size layık.

1923'te Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran AK Parti’dir. 1071 Malazgirt Savaşı'nı yapan da AK Parti’ydi. Bu muhalefet çok nankör. Uzaya 4 şeritli yol yaptık hala nankör bunlar ya. Bak görüyor musun bak yeni yapılan uçak gidiyor. Oho araba da çıktı."

Vatandaş sözlerini ise şöyle tamamlıyor:

"Bunu ben demedim Ömer Hayyam. Suçu da günahı da onun. 'Celladına aşık olmuşsa bir millet ister ezan dinlet ister çan dinlet. İtiraz etmiyorsa sürü gibi millet müstahaktır onlara her türlü zillet'. "

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