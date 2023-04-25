Erdoğan'ın 'Gemlik'te üç dakikada bir Togg üretülüyor' sözlerine Levet Üzümcü'den yanıt

Editör: Serkan Talan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik’te SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni’nde yaptığı açıklamada, muhalefetin eleştirilerine ilişkin TOG'un Gemlikteki tesislerinde 3 dakikada 1 araç üretildiğini söylemişti.

Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Muhalefetin fabrikası yok dediği Togg'un Gemlik'teki tesislerinde her 3 dakikada bir araç üretiliyor. Bu sene 28 bin adet, 2030 senesine kadar da toplam 1 milyon adet Togg'u sahipleriyle buluşturmayı hedefliyoruz. İnşallah 2025 yılından itibaren de Togg'u ihraç edip tüm dünyaya satacağız"

LEVENT ÜZÜMCÜ: FABRİKANIZ OLSA 24 SAAT CANLI YAYIN YAPARDINIZ

Erdoğan'ın sözlerine ilişkin Twitter hesabınsan paylaşım yapan Levent Üzümcü, şu ifadeleri kullandı:

"Öyle bir üretim bantı olan fabrikanız olsa içerden 24 saat canlı yayın yapardınız, her çalışanla saatlerce goygoy da cabası."