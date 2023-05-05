TOGG'a seramik kaplama yapacak usta ağzından kaçırdı: Bize yurt dışından geliyor

Editör: Özge Ceren Çimen

Türkiye’nin yerli ve Milli otomobili TOGG geçtiğimiz günlerde satışa çıkmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan TOGG fabrikasının için boş olduğu ekonomist Mustafa Sönmez'in paylaşımla ortaya çıkmış ve TOGG'un üretimi tartışma konusu olmuştu.

TOGG satın alan bir vatandaş aracı seramik kaplatmak için bir ustaya götürdü.

İşlem için aracı temizlemeye koyulan usta o esnada pot kırdı.

"SONUÇTA BİZE YURT DIŞINDAN GELİYOR”

Ustanın “Sonuçta bize yurt dışından geliyor. Uzun bir yolculuk geçiriyor" dediği duyuluyor.

Pot kırdığını fark eden usta gülerek durumu geçiştirmeye çalıştı.

Öte yandan TOGG'un üretim fabrikasından canlı görüntülerin yapılmaması da eleştiri toplamıştı.

Video kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Paylaşım üstüne paylaşım geldi.

İşte gelen yorumlar: