Erdoğan’ın bir öyle bir böyle dediği görüntüler ortaya çıktı. Bu anlar sosyal medyanın en çok tıklananı oldu

Suudi Arabistan yönetimine muhalif konumdaki gazeteci Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda Suudi devlet ajanları tarafından öldürülmüştü. Bu konuyla ilgili dava dosyası hakkında Recep Tayyip Erdoğan farklı farklı açıklamalarda bulunmuş, adeta bir dediği diğerini tutmamıştı.

Bir sosyal medya kullanıcısı Erdoğan’ın bu sözlerini sosyal medya hesabından paylaşarak Cumhurbaşkanı’nı adeta ti’ye aldı. Paylaşılan videoda Erdoğan’ın 12.12.2018’de ; ‘’Suudi Arabistan belgeleri dinlemek istedi ama bir de almak istedi. Kusura bakmayın dedik, o kadar da değil dedik. Dinletiriz, gösteririz ama vermeyiz dedik. Ha verelim de ondan sonra bir de bunları yok mu edeceksiniz? Hesap bu’’ şeklinde konuştuğu görüldü.

2022 yılında ise yayınlanan haber programında ise geçmişte söylenenin tam tersine Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili dava dosyasının Suudi Arabistan’a gönderildiği söyleniyor. Erdoğan’ın başka bir konuşmasından alınan kesit bu durumu adeta özetliyor. Erdoğan o konuşmasında, ‘‘dün söylediğini bugün inkar eden bir yapı’’ şeklinde eleştirilerde bulunuyor.