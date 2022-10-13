Kılıçdaroğlu’ndan Cemal Kaşıkçı'nın da yazdığı Washington Post'a taziye ziyareti: Petro-dolarlarla insan öldüren prenslerin olduğu bir düzeni reddediyoruz

ABD'deki gezisini sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki Suudi Arabistan Konsolosluğu öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Washington Post gazetesine taziye ziyaretinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'de işlenen bu cinayetin davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi, Türkiye’nin egemenlik haklarına yapılmış büyük bir hakarettir. Kendi topraklarımızda bu cüret gösterilebilmiştir" ifadelerine yer verdi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ziyaret nedenini şöyle anlattı:

“Washington Post gazetesine taziye ziyaretinde bulundum. Cemal Kaşıkçı, Washington Post'un değerli bir yazarıydı. Kaşıkçı cinayeti İstanbul'da Suudi Arabistan Konsolosluğu’nda işlendi. Bu korkunç cinayet ile, yalnızca fikir özgürlüğü değil insanlık da büyük yara aldı.

Türkiye'de işlenen bu cinayetin davasının Suudi Arabistan'a devredilmesi, Türkiye’nin egemenlik haklarına yapılmış büyük bir hakarettir. Kendi topraklarımızda bu cüret gösterilebilmiştir. Şu çok açık ki, hem Türkiye hem ABD, petro-dolarlar karşısında demokraside sınıfta kaldı.

Petro-dolarlarla insan öldüren prenslerin olduğu bir düzeni reddediyoruz. Türkiye'de insan hakları ve özgürlükleri tam anlamıyla tesis edeceğiz, itibarlı bir adalet sistemine kavuşacağız. Cemal Kaşıkçı'nın hatırasının önünde, bunun sözünü bir kez daha veriyorum.”

KAŞIKÇI İLE İLGİLİ SORUYA DA YANIT VERMİŞTİ

ABD'deki temasları kapsamında, başkent Washington’da John Hopkins Üniversitesindeki Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kulübü öğrencileriyle toplantıda bir araya gelmişti.

Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülmesine değinen Kılıçdaroğlu, bu konuda iktidardan farklı düşündüklerini belirterek, "Türkiye’de işlenen bir cinayetin dosyası Suudi Arabistan’a verilemez. Hukuka aykırı bir uygulama ve bu uygulamayı zaten şiddetle eleştirdik" demişti.

NE OLMUŞTU?

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı, İstanbul'da bulunan Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda öldürülmüş, dava 7 Nisan'da Suudi Arabistan adli makamlarına devredilmişti.

Davanın devredilmesi kararı muhalefet tarafından tepki toplamıştı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise gerilen ilişkilerin ardından geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye ziyarette bulunmuştu.

Suudi Arabistan'da yapılan yargılama sonucunda beş sanığa 20, bir sanığa 10, diğer iki sanığa da 7 yıl hapis cezası verilmişti. Bu karar Selman'ın Türkiye ziyaretinden 5 gün önce verilmişti.

Ardından Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin 26 Suudi sanık hakkındaki dava düşürülmüştü. Davanın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Türkiye ziyaretinden 5 gün önce düşürülmesi dikkat çekmişti.