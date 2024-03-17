Erdoğan’ın koruma ordusunun maliyeti katlandı: 1 günde 492 asgari ücret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın korumaları için harcanan tutar her geçen gün katlanarak artmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün mali tablolarında yer alan bilgilere göre 2024 yılının ilk ayında 251 milyon 404 bin lira harama yaptı.

Böylece Erdoğan’ın koruma giderleri bir yılda 2,5 katına ulaşmış oldu.

Söz konusu tutar geçen yılın ocak ayında ise 99 milyon 991 bin TL olmuştu

Öte yandan veriler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın günlük korunma maliyetinin 492 kişinin asgari ücretine denk gelerek yaklaşık 8 milyon 380 bin TL ulaştığını da gösterdi.

Koruma giderlerinin yıllara göre dağılımı şu şekilde:

2023: 1 milyar 77.5 milyon lira

2022: 526.1 milyon lira

2021: 306 milyon lira

2020: 263.1 milyon lira