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Erdoğan'ın kulakları çınlatıldı... Leyla ile Mecnun'da 'ben ekonomistim' sahnesi

Yıllar sonra yeniden ekranlara dönen Leyla ile Mecnun’un bir sahnesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sık sık söylediği ‘Ben ekonomistim’ sözleri kullanıldı. O sahne sosyal medyanın gündemine oturdu.

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 04:29
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Erdoğan'ın kulakları çınlatıldı... Leyla ile Mecnun'da 'ben ekonomistim' sahnesi

Erdoğan'ın kulakları çınlatıldı... Leyla ile Mecnun'da 'ben ekonomistim' sahnesi
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8 yıl önce TRT’de yayımlanan ve büyük bir hayran kitlesine ulaşan Leyla ile Mecnun isimli dizi, Exxen’de tekrar yayımlanmaya başladı.

Dizideki bir sahne ise sosyal medyada gündem oldu. Bir dükkan açılışının olduğu sahnede Mecnun, “Ben kasada duruyorum, benim işim o. Ben ekonomistim, yani ekonomiden anlamayacak olsam neden ekonomist olayım” ifadelerini kullandı.

“BEN EKONOMİSTİM”

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da eşi benzeri görülmemiş krize rağmen Türkiye’nin iyi durumda olduğunu iddia ederken sık sık, “Ben ekonomistim" ifadelerini kullanıyor.

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